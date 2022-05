Contact Orange: Deranjamente şi servicii cu clienţii

Contact Orange. Daca doresti informatiile de contact Orange Romania, informatii sesizari, deranjamente si chiar reziliere, in acest articol vom vorbi despre toate acestea. De la inceput trebuie sa va spun ca avem mai multe variante, atat online cat si offline urmariti mai jos toate datele de contact Orange Romania.

Potrivit site-ului wikipedia, Orange Romania este cel mai mare operator GSM din Romania, ceea ce il aduce aduce pe acest loc fiind fpatul ca in anul 2020, avem o acoperire de aproximativ 98% din totalul Romaniei cu semnal 3G de la acestia. Bineinteles, aceste date se regasesc pe site-ul mentionat mai sus, nu este o informatie oferita ca fiind 100% valabila de catre Geeki.ro, din punctul nostru de vedere mai trebuie lucrat la aceasta statistica.

La ultimul update, in privinta clientilor, din 2014 au fost inregistrati 10.384.000 de clienti în luna iunie, in acest an, nu stim cu exactitate cati sunt.

Pentru a contacta echipa Orange Romania, trebuie sa aveti in evidenta faptul ca o puteti face atat online cat si offline. Online o puteti face printr-un formular de contactat de pe site-ul aferent, cat si printr-un mail pe care il veti vedea mai jos. Offline o puteti face prin magazinele speciale Orange cat si prin apel telefonul la numarul care va fi afisat mai jos.

Serviciu cu clienti: 300 / 0374300300

Acesta este un numar gratuit pentru clientii Orange si veti pueta fi preluati de luni pana vineri in intervalul orar 08:00 – 20:00. Sambata pentru persoane fizice: 09 :00 – 18 :00 iar duminica pentru persoanele juridice 09 :00 – 17 :00. In sarbatorile legale ramane orarul pentru weekend.

Daca sunteti in roaming, puteti apela 0040 374300300 insa veti fi taxati ca si cum ati fi efectuat un apel obisnuit in Romania.

Serviciul suport clienti: 401

Acest numar este valabil clientilor ce vor asistenta pentru servicii 24 de ore din 24, 7 zile din 7, este gratuit in reteaua Orange, la nivel national fiind taxat cu 0.14 euro/minut, TVA inclus, primele 40 de secunde sunt gratuite.

Serviciul in limba maghiara: 474 / 0744940474

Putem apela gratuit numarul de mai sus de luni pana vineri in intervalul orar 08:00 – 20:00 si sambata intre orele 08:00 – 16:00.

Putem apela acest numar si din alte retele, retineti insa ca este unul in care vi se va raspunde in limba magheara iar daca nu aveti constinta de aceasta limba, nu va va fi de folos.

Serviciul pentru persoanele cu deficiente de auz: 228

Daca doriti asistenta pentru persoanele cu deficiente de auz, acest numar este unul foarte bun din pricina faptului ca veti avea asistenta prin mesaje.

Din pacate serviciul nu poate fi accesat din romaing, dar este gratuit si dinsponibil de luni pana duminica in intervalul orar de: 08:00-20:00.

Cartela PrePay: *100#

Daca tastezi *100# si apelezi vei avea informatii despre urmatoarele:

1. Bonus și Promoții

2. Roaming, internațional și mesagerie vocală

3. Opțiuni – opțiuni de voce, internet sau opțiuni speciale cum ar fi Deezer, Orange Cloud sau Antivirus

4. Credit și reîncărcare

5. Contul meu, PUK și blocare număr

6. Setări automate pentru internet si MMS

Puteti contacta online orange prin diferite metode, cea mai buna fiind cea oficial aflata chiar pe site-ul companiei, puteti rezolva diferite probleme, puteti avea un asistenta insa nu prezinta cea mai buna metoda de contact in cazul in care doresti sa intri rapid in legatura cu un operator din cauza timpului de procesare a mail-ului. Totusi pentru rezilierea contractului un mail este unul vital.

Pagina Contact Orange

Contact Orange

Aceasta pagina poate fi accesata prin accesarea link-ului de mai sus sau prin adaugarea in bara de adrese a url-ului: https://www.orange.ro/eContact/ urmat de tastat enter.

Pe pagina oferita Orange are un formular de contactat intuitiv fiind valabil pentru folosire atat persoanelor care sunt deja clienti Orange cat si pentru cei ce nu sunt, vor sa devina sau au intrebari legate de serviciile pe care compania le presteaza.

In functie de gravitatea problemei, tipul de intrebare sau timpul de executare a problemei Orange va va raspunde in medie in mai putin de 12 ore, insa in unele siatuatii se poate ajunge si la 24 de ore sau chiar 2 zile, acestea fiind datele extrase de la clinetii deja Orange pe care i-am chestionat pentru acest serviciu de contact.

Pagina oficiala Orange Romania

In cazul in care doriti sa contactat Orange prin alte modalitati, aveti la dispozitie chiar si o pagina oficiala la care vi se raspunde in medie foarte rapid, potrivit informatiilor puse la dispozitie chiar de catre altgoritmul Facebook.

Pentru a accesa pagina de facebook este necesar cautat in bara de cautare Facebook „Orange” si intrati pe pagina oficiala Orange Romania, este o pagina ce este verificata (cu o bulinuta albastra in forma de „verificat” in dreptul numelui). De asemenea puteti accesa pagina prin link-ul de mai sus, sau cautand „@orangeromania” .

Adsesea se raspunde si in comentariile pe care le lasam, totusi atunci cand contactam pe pagina de facebook echipa Orange, este bine de stiut ca trebuie sa avem informatii la indemna despre codul de client, numele titularului, adresa din contract sau numarul de telefon, de asemenea sa detaliem atent problema pe care o avem.

Contact pe SoftPedia

Chiar daca forumurile nu mai prezinta un interes major nici in Romania, pe forumul softpedia avem un reprezentat Orange „Orange Helper” ce se numeste Orange_Helper acesta oferind informatii si asistenta pe forum in ceea ce privesc problemele despre: cost suplimentar mare pe factura, factura neprimita, abonamente dublate, probleme de semnal la telefonia si internetul mobil, lipsa acoperirii in unele localitati, viteza redusa la internetul mobil 3G/4G/4G+, nu functioneaza roamingul, nu se conecteaza la retea, si despre TV.

Mail Service: servic[email protected]

In cazul in care aveti probleme cu unul dintre telefoanele sau alte echipamente platite de la Orange, puteti trimite un mail catre adresa prezentata mai sus, iar timpul de raspuns este de mai putin de o zi. Trebuie sa fiti foarte atenti la ce detalii oferiti, eventual incarcati si poze cu problemele pe care le aveti, de asemenea sa oferiti numele complet al produsului, model, serie, imei, etc.

Acestea asunt cele mai la indemana metode de contactat Orange, daca doriti sa aflati mai multe modalitati, sau informatii, va asteptam la rubrica de comentarii, mai jos continuam cu inca cateva informatii suplimentare in legatura cu aceasta companie.

Se pot suspenda temporar serviciile Orange?

Da, se poate si putati face acest lucru pentru 3 luni, este necesar sa semnam o cerere si sa platim taxa de aproximativ 5 euro. Aceasta taxa trebuie platita lunar, chiar daca abonamentul nostru este suspendat.

Cum reziliez un contract Orange?

Este adevarat ca nu voi explica aici toti pasi necesari si complicati prin care putem rezilia un contract Orange, sau a aluti operator de telefonie mobila din Romania, promit ca pe viitor voi face un astfel de tutorial, pana atunci va voi oferi cateva informatii de ajutor.

Putem rezilia un contract Orange prin accesarea pagini de contactat online, de pe site-ul Orange, completati formularul in cauza iar intr-un timp scurt veti primi raspuns, uneori fiind insotit chiar de catre un apel telefonic.

Acesta fiind spuse, sper ca acest articol ti-a oferit informatiile necesare despre intrebarile legate de contact Orange, te asteptam la rubrica de comentarii daca doresti alte informatii.

