Dupa cum stim din noiembrie 2020, Orange a cumparat devizia fixa de la Telekom Romania, asta inseamna ca ce este prin cablu, internet, tv, fix este acum gestionata de Orange, in cazul in care nu iti mergea netul cum trebuie, vina nu mai apartine celor de la Telekom Romania ci celor de la Orange, iar aceasta confizuie va disparea in curand.

Telekom România Communications se va redenumi incepand cu 28 martie 2022 in Orange România Communications. Potrivit comunicatului, Orange nu va afecta ofertele clientilor deja existenti de asemenea schimbarea in oferte si pachete va fi facuta treptata, vor incepe prima oara cu cateva schimbari de branding pe facturi si slogane.

Orange schimba denumirea Telekom România în Orange România ca parte de integrare a serviciilor fixe

Orange schimba denumirea Telekom România în Orange România ca parte de integrare a serviciilor fixe

Orange România Communications nu este tot Orange, aceasta companie va fi doar o filiala Orange si nu este integrata cu adevarat in compania mama, totusi pe viitor va fi posibil sa vedem acest lucru, pana atunci vedem un usor rebranding.