Evolutia tehnologiei a avut efecte pozitive asupra multor domenii, printre care si stomatologia. Astazi, persoanele care se confrunta cu probleme dentare nu trebuie sa isi mai faca foarte multe griji, caci pentru orice situatie exista o solutie potrivita. Chiar si daca ai unul sau mai multi dinti lipsa, medicii stomatologi iti pot reintregi dantura, gratie tratamentului cu implanturi dentare.

In cazul in care te confrunti cu un zambet incomplet, trebuie sa stii ca ai la dispozitie nu unul, ci 5 tipuri de implant dentar. Fiecare dintre acestea are beneficiile si caracteristicile proprii, insa atunci cand vorbim despre un implant Megagen, acesta poate fi o solutie optima de tratament pentru foarte multe situatii medicale.

Avantaje unice pe care le ofera tratamentul Megagen AnyRidge:

Platforma anatomica S-line ce ofera o estetica perfecta a gingiei

Una dintre marile incertitudini ale pacientilor in ceea ce priveste implantul dentar este legata de aspectul pe are acesta il are printre dintii naturali. Mai exact, oamenii se tem ca piesa va arata inestetic si ca va avea acel aspect de dinte fals.

Insa atunci cand vorbim despre un implant Megagen, astfel de probleme nu incap in discutie. Acesta arata estetic si trece neobservat prin dantura ta, datorita platformei anatomice S-line, care actioneaza ca un suport pentru gingie si este aproape identic cu cel al unui dintre natural. Acest avantaj este extrem de important, mai ales daca vorbim despre un caz de restaurare a dintilor din fata, care sunt intotdeauna la vedere.

Un implant longeviv, care nu lasa loc de disconforturi

Tratamentul Megagen AnyRidge prezinta o conexiune hexagonala interna de tip con-in-con, care asigura o inchidere ermetica prin sudura la rece a elementelor implantului. In acest fel, riscul de a se slabi surubul intern si a simti in timp disconforturi este eliminat. Sudura la rece sigileaza elementele componente ale implantului Megagen si asigura, astfel, longevitatea piesei si sanatatea osului.

Tratament ce ofera un raport calitate-pret excelent!

Avand in vedere ca un implant Megagen nu depinde de calitatea osului existent, confera rezistenta in timp si o estetica ireprosabila, pretul acestuia este pe masura beneficiilor pe care le aduce. Acest tratament face parte din categoria mijloc-top, atunci cand ne referim la costuri, iar cu siguranta investitita facuta pentru aceasta procedura va merita din plin.

Dupa ce implantul iti va fi inserat, viata ta va capata un alt sens. Nu va mai fi nevoie sa te abtii din a manca alimentele favorite, de teama ca vor aparea durerile dentare sau problemele gastrice, pentru ca nu poti mesteca in mod corespunzator mancarea. Odata ce ai dantura intregita, ai libertate absoluta in ceea ce priveste alimentatia si te poti bucura din nou de produsele preferate.

In plus, intregul aspect al zambetului, dar si al fetei se va imbunatati. Vei avea din nou un chip implinit, stralucitor, caruia nu ii mai este frica sa se arate in fata lumii, asa cum se intampla cand aveai o dantura incompleta.

Dupa cum poti observa, calitatea vietii va creste semnificativ, odata ce beneficiezi de tratamentul cu implant Megagen. Apeleaza chiar acum la o clinica stomatologica profesionista si lasa-te pe mana expertilor din domeniu, care iti vor reintregi zambetul, dar si viata!