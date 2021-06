Pachet Digi internet si tv: Preturi si promotii

Digi Romania a venit intotdeauna in intampinarea clientilor fideli cu oferte de televiziune si internet integrate in acelasi pachet avantajos de servicii. In prezent nu sunt astfel de oferte excelente (inca) de Pachet digi internet si TV pentru abonatii la servicii de televiziune si internet de la Digi, asta insemnand ca vei putea sa achizitionezi abonamente separate la televiziune si internet din ofertele prezentate pe site.

Ce avantaje aveai daca iti comandai un pachet de servicii internet si tv de la Digi?

Un pret mai bun si servicii complete pentru toata familia si pentru adresa respectiva;

Oferte avantajoase, mai bune decat daca ai fi cumparat serviciile separate;

Mai multe optiuni in privinta serviciilor puse la dispozitie de operator;

O gama larga de servicii de calitate de la Digi Romania.

Una dintre cele mai bune oferte de Pachet digi internet si TV a fost cea de „CompleTARE”, destinata clientilor care voiau sa adauge unul dintre serviciile de Internet si de Televiziune pe langa cele deja existente la adresa. Ea a inceput din septembrie 2020. Se ofereau reduceri de 50% timp de trei luni daca aveam deja televiziune prin cablu si mai doream si internet fix, la fel se intampla si dac aveam doar internet fix si optam pentru televiziune cu abonament nou. Reducerile puteau fi si pe 6 luni in alte oferte mai vechi. Singura conditie ca sa ai aceste preturi promotionale era abonarea pe 24 de luni contractuale.

Internetul fix separat costa intre 30 si 40 de lei, ai Fiberlink 300, 500 si 1000 plus router wifi 6 inclus la aceste preturi cu TVA inclus si viteze de pana la 940 Mbps download.

Televiziunea digitala costa doar 30 de lei lunar cu TVA inclus si ai 180 de canale, mai multe televizoare conectate, pachet Analogic inclus, extraoptiuni , Digi Online peste 70 canale tv, ai canale exclusive incluse si reduceri la cumpararea de extraoptiuni.

La internet fix au mai fost promotii cu 50% 6 luni de zile, la fel si la abonamentele tv, unde reducerile au variat in timp, la fel si perioada pe care se acordau, 3 luni de regula.

Te-ar putea interesa si:

Avantaje peste avantaje cu fiecare Pachet digi internet si TV achizitionat

Marele avantaj al unui Pachet digi internet si TV este legat mai ales de costuri. Poti avea pana la 50% reducere din costurile totale daca alegi astfel de promotii, mai ales daca ai si ceva ani in reteaua Digi si esti la zi cu platile, esti client care si-a platit toate datoriile.

Pe langa acest beneficiu pachetele de servicii complete, tv si internet, vor fi foarte bune ori de cate ori le gasim pentru a avea tot ce ne trebuie la o adresa inca de la prima instalare. Echipele de specialisti vor instala dispozitivele necesare conectarii si vom avea servicii stabile si usor de accesat de la inceput. E un avantaj important daca nu vrem sa refacem setari si sa asteptam mereu interventiile tehnicienilor.

In pachetele de servicii cumulate TV si internet poti gasi de la canale tv exclusive si on-line, la internet fix sau chiar mobil cu parametri de functionare excelenti, dar si preturi mult mai bune decat la concurenta. Ai comandat pachetul, l-ai activat, s-a facut instalarea si te bucuri de o experienta completa, la cel mai bun pret de pe piata. Astfel de oferte au mai fost si la telefonie mobila, tot cu reducere de 50% la abonamente portate, dar si la HBO sau Maxpack cand activam Digi Online, cun o luna gratuita la aceste extraoptiuni