Panasonic dezvăluie Lumix GH6 cu sistem de răcire activ

Panasonic a prezentat Lumix GH6, cea mai recentă cameră Micro Four Thirds axaa pe video . Cu un senzor de 25,2 MP, camera are senzorul cu cea mai înaltă rezoluție disponibil într-o cameră Four Thirds sau Micro Four Thirds. Lumix GH6 poate filma până la 10 biți 5.7K la 60fps.

Ce oferă Panasonic Lumix GH6?

Când ne uităm la caracteristicile video ale camerei, aceasta vine cu capacitatea de a înregistra 10 biți 4:2:0 4K la 120 fps și 10 biți 4:2:2 4K la 60 fps, în afară de a înregistra până la 5,7K la 60 fps, despre care am menționat mai sus.

Sistemul de stabilizare a imaginii pe cinci axe din cameră, care este echipat cu un nou procesor de imagine Venus Engine, poate oferi până la 7,5 trepte de compensare. Lumix GH6 are un vizor OLED de 3,68 milioane de puncte și un ecran LCD tactil cu unghi liber de 3,0 inchi. Un nou mod de înaltă rezoluție de 100 MP este disponibil pentru fotografi atunci când înregistrează cu mâna.

Aparatul foto poate filma perioade lungi de timp datorită sistemului de răcire activ cu ventilator încorporat. In plus, desi are sistem de ventilator, se precizeaza ca camera este rezistenta la praf, stropi si inghet.

Panasonic Lumix GH6, care este disponibil pentru precomandă, își va întâlni utilizatorii cu un preț de 2200 USD numai pentru corp.

Sursa: theverge.com