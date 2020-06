Primele căști wireless de la Panasonic au fost scoase la vânzare astăzi în Europa. RZ-S500W oferă anularea zgomotului premium, în timp ce RZ-S300W se concentrează pe dimensiuni și confort. Deși nu am încercat încă S300W, am primit o demonstrație rapidă a S500W la începutul acestui an la CES, iar ceea ce am văzut ne-a lăsat impresionați.

Marea atragere a modelului mai mare, S500W este tehnologia de anulare a zgomotului „Dual Hybrid” de la Panasonic. Utilizează anularea zgomotului avansat, anularea zgomotului de feedback și procesarea analogică / digitală pentru a capta sunetul în exteriorul și în interiorul căștilor. Rezultatul este ceea ce Panasonic numește „performanța de anulare a zgomotului care este cea mai bună din clasa sa”, afirmație pe care o vom dori să o supunem si noi, in cazul de le vom testa. RZ-S300W, pe de altă parte, nu are niciun fel de anulare a zgomotului. În schimb, caracteristica lor cheie este dimensiunea; aceste casti sunt absolut minuscule, măsurând aproximativ 17 mm în diametru.

S500W și S300W promit „o calitate supremă a apelurilor” cu un microfon premium într-o carcasă special concepută care minimizează zgomotul vântului. Fiecare cască se conectează individual la dispozitivul dvs., mai degrabă decât la celălalt. Aplicația Panasonic Audio Connect vă va permite să schimbați modurile de sunet și să personalizați setări suplimentare, inclusiv asistența voastră la alegere. Ambele perechi de casti sunt compatibile cu Siri și Google Assistant, iar suportul pentru Alexa va fi adăugat într-o actualizare viitoare.