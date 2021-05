Pantofii sport: cum ii porti corect la birou?

Codul vestimentar pentru birou a fost redefinit de multe ori, in ultimii ani,in foarte multe companii. In incercarea de a oferi angajatilor medii mai prietenoase si mai relaxate de munca, si codurile vestimentare au devenit mai relaxate. Astfel, de la stilul extrem de formal, abordat mai ales in companiile din domeniul economic sau juridic, s-au facut pasi importanti catre un stil mai relaxat, smart casual, in care chiar si purtarea pantofilor sport la birou este permisa. Pantofii sport au avantajul ca sunt comozi si au un aspect tineresc si modern, insa pana nu demult, asortarea lor la o tinuta de birou nu era posibila. Astazi, mai ales daca lucrezi intr-o companie tanara sau in cadrul unui antreprenoriat, ii poti integra in tinutele tale office. Iata ce trebuie sa stii ca sa-i porti corect la birou.

Alege un model clasic, simplu

Pantofii sport pentru birou trebuie sa fie clasici, preferabil cu talpa de guma, dreapta. Adidas Superstar, Stan Smith sau adidasi Alexander McQueen de dama, modelul oversize, sunt potriviti pentru a fi integrati intr-o tinuta de birou.

Mergi pe culori naturale, neutre

Pantofii sport in culori fosforescente sunt potriviti pentru terenul de sport. La birou, alege mai degraba culori neutre: alb, gri, bej, bleumarin sau negru. Evita detaliile metalice, imprimeurile sau modelele cu prea multe culori. De asemenea, daca alegi pantofi sport de la un brand cunoscut, asigura-te ca logo-ul nu este extrem de vizibil, ci mai degraba discret.

Atentie la materialele din care sunt facuti

Pantofii sport care se preteaza pentru tinuta de birou sunt cei din piele sau piele intoarsa. Pantofii sport din textil, cu diverse insertii de piele sau alte materiale pot fi prea sport pentru birou. Exceptie fac tenisii Converse, pe care ii poti purta la job, daca modelul este in culori neutre si fara imprimeu.

Intotdeauna trebuie sa fie curati

Este o regula generala, care se aplica mai cu seama incaltarilor sport cu care mergi la birou. Ai grija ca acestea sa fie mereu impecabile, fara noroi, scame sau pete diverse.

Odata ales modelul de sneakers pentru birou, iti dam cateva idei de outfituri in care ii poti integra. Nu uita, aspectul final trebuie sa fie cat mai profesional cu putinta.

Pantofi sport cu costum din doua piese

Aceasta combinatie arata intotdeauna foarte bine. Alege un costum format din pantaloni chino si sacou si combina-l cu o pereche de pantofi sport intr-o singura culoare. Poti opta pentru un costum bleumarin sau roz pal si pantofi sport de culoare alba. Daca vrei sa mergi putin mai departe, alege un costum cu imprimeu in dungi si asorteaza-l cu o pereche de sneakers care au la randul lor dungi.

Pantofi sport cu fusta creion

Pantofii sport merg de minune cu o fusta pana la genunchi cu o croiala dreapta sau usor conica. Alege o fusta uni, bleumarin sau bej, si pantofi sport asortati cu topul. Daca vrei sa porti o fusta mai larga sau una plisata, alege o pereche de pantofi sport cu talpa plata si fara prea multe detalii.

Pantofi sport si un outfit monocrom

Ce ai spune de o tinuta all-black si pantofi sport in aceeasi culoare? Sau o rochie bleumarin si sneakers de culoare albastru inchis? O astfel de tinuta poate fi purtata la birou, insa este important sa alegi cu grija piesele vestimentare. Acestea trebuie sa fie cat mai clasice.

In concluzie, daca vrei sa porti pantofi sport la birou, este important sa alegi un model clasic, cu talpa dreapta si in culori cat mai neutre, pentru a-i putea integra usor in mai multe outfit-uri.

S-ar putea sa te intereseze si: Cele mai bune scaune de birou