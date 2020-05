Skale Web este o firma de gazduire, relativ noua pe piata din Romania, ce isi doreste sa atraga clienti prin servicii de web hosting, shared, vps si cam ce mai ofera o firma de web hosting obisnuita.

Am avut ocazia sa testez aceasta firma, mai exact am cumparat Smart SSD 1, acesta fiind cel mai ieftin pachet de gazduire partajata de pe acest website, iar pentru 2 euro pe luna, am primit un cpanel cu posibilitate de a instala cms-uri precum wordpress automat, in doar cateva minute, cateva unelte ce le are cpanel-ul preinstalate.

Am tinut pe site un plugin pentru a-mi arata daca site-ul meu a picat in timpul in care am incercat sa trimit trafic cu roboti pe acesta, ei bine am ramas surprins placut ca si la 10 roboti online pe site, acesta nu a picat, de asemenea vorbim de un plan de gazduire ieftin.

Trebuie insa sa tinem cont ca nu am postat nimic pe site iar boti mei nu au facut decat sa rasfoiasca cateva pagini simple.

Ca prima impresie despre acest serviciu de gazduire, pana acum, este ca merita investit 2 euro in cazul in care site-ul dumneavoastra este unul nou, sau este doar pe partea de proiect, cu timpul insa va trebuie sa faceti un upgrade, aveti posibilitatea de a lua Smart SSD3 pentru un trafic mediu, dar cu siguranta dupa primul pachet de gazduire ieftin, shared, cel mai bine este sa sariti la VPS-uri, si aici preturile sunt foarte bune.

Avand in vedere competitia din Romania Skale Web vine in ajutorul vostru cu preturi incepand de la 12 Euro lunar, pentru acest lucru primiti urmatoarele:

2 GB RAM, 2 CPU, 40 GB SSD si trafic de pana la 1TB – as dori sa spun ca aici ar trebui sa avem si posibilitatea de a ne configura vps-ul singuri, pe viitor ar fi foarte eficient pentru cine vrea de exemplu putere mare pe site, dar are nevoie de spatiu pe SSD mai mic.

Firma de gazduire web ne ofera si email hosting, bussines hosting si resellere, deci vin echipati foarte bine pentru a ne oferi ajutor in toate nevoie.

La sfarsitul zilei, dupa cateva teste atente, am ramas cu o impresie buna a acestui serviciu de gazduire, si cu siguranta il voi tine pe aproape pentru a-mi pune urmatoarele proiecte pe gazduirea lor, in cazul in care doriti sa colaborati cu ei, aveti si un suport tehnic care functioneaza excelent, atat prin tikete cat si live chat.

Recomand Skale Web pentru orice fel de site, de asemenea daca sunteti gazduiti la acestia, ne va ajuta mult daca ti-ai spune o parere la rubrica de comentarii!