Compania chinezeasca Oppo a ajuns in Romania pe cale oficiala, intr-un comunicat de presa lansat de acestia astazi, ne ofera detalii despre disponibilitatea telefoanelor mobile ale companiei pe teritoriul romaniei.

In perioada 22 mai – 5 iunie telefoanele Reno3 Pro 5G si Find X2, pot fi precomandate, acestea vin cu un cadou, o pereche de casti pentru a maximiza experienta primilor utilizatori ce cumpara unul dintre aceste telefoane.

Astfel prin achizitionarea unui Oppo Reno 3 Pro 5G la precomanda veti primi si o pereche de casti OPPO Enco W31.

Pret Oppo Reno 3 Pro 5G – Disponibilitate in Romania

In Romania, telefonul vine la precomanda intr-o prima faza pana pe 5 iunie, si prin achizitionarea acestuia din magazinele partenere companiei, veti primi o pereche de casti cadou.

In cazul in care doriti sa achizitionati telefonul de la operatorii de telefonie mobila, avem oferta la:

Specificatii Oppo Reno 3 Pro 5G

OS

Sistem de operare: Android

Versiune sistem operare: Android 10

Performanta

Model procesor: Qualcomm Snapdragon 735 / Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 735 / Qualcomm Snapdragon 765G Frecventa procesor 2.4 GHz

2.4 GHz Tehnologii 2G, 3G, 4G, 5G

2G, 3G, 4G, 5G Conectivitate Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS

Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS Senzori Accelerometru, Giroscop, Senzor de proximitate, Senzor de lumina, Senzor gravitational

CONECTIVITATE

Versiune Bluetooth 5.1

Porturi USB Type C

Design

Dimensiuni 72.4 x 159.4 x 7.7 mm

72.4 x 159.4 x 7.7 mm Greutate 171 g

Display

Dimensiune ecran 6.5 inch

6.5 inch Tip display AMOLED

AMOLED Rezolutie (pixeli) 2400 x 1080

(pixeli) 2400 x 1080 Functii display 402 PPI

FOTO VIDEO

Rezolutie camera principala: 48 MP Standard

48 MP Standard Numar camere 4

4 Rezolutie camera frontala 32 Mpx

32 Mpx Rezolutie video 4K

4K Caracteristici foto/video Auto focus, Fix focus, Blit

Autonomie

Capacitate baterie: 4025 mAh

Pareri Oppo Reno 3 Pro 5G

Cea mai importanta parere despre acest telefon este a unui utilizator ce foloseste smartphone-ul in fiecare zi, asa ca daca ai achizitionat sau urmaresti sa achizitionezi un Reno 3 Pro 5G, te asteptam cu pareri la rubrica de comentarii.

Nu am apucat sa il testez, totusi, ca prima impresie pot spune ca este un telefon peste gama mid range, acesta fiind un upper de la versiunea initiala fara 5G si cu specificatii mai mici, prima versiune nu se afla pe teritoriul romaniei pe cale oficiala.

Design-ul este unul interesenat ce iti ofera o sezatie de aspect premium la prima vedere, dar cu siguranta, si in mana se va simti la fel.

Daca merita sau nu cumparat acest telefon, am sa va las pe voi celor ce l-ati testat sa comentati acest lucru, in cazul in care voi apuca sa testez acest telefon voi reveni cu un review dar si cu o completare generala la acest articol. Pana atunci, care este parerea ta despre Oppo Reno 3 Pro 5G?