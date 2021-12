Au fost distribuite scorurile de recenzii ale noului film Spider-Man Spider-Man: No Way Home, unul dintre cele mai așteptate filme ale anului .

Scoruri mari

Filmul a avut premiera ieri în SUA. După gală, au venit primele comentarii și scoruri de recenzii despre film. Deoarece filmul are în prezent un embargo asupra spoilerelor, este interzis să comentezi pe acest subiect, dar când ne uităm la comentariile fără spoilere, putem vedea că comentariile sunt în general destul de pozitive. Se spune că este cel mai bun film, mai ales după Endgame.

ADVERTISEMENT

Când ne uităm la scoruri, vedem că media a 26 de recenzii de pe Rotten Tomatoes este de 100%. Pe Metacritic, media a 18 recenzii este de 71. Critica este că filmul atinge prea multe subiecte și nu acordă suficient timp unor subiecte.

ADVERTISEMENT

Spider-Man 3, alias Spider-Man: No Way Home, va fi lansat pe 17 decembrie 2021. Ii vom vedea in film pe Jamie Foxx, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe și Thomas Haden Church. Dintre aceștia, Willem Dafoe , Jamie Foxx și Alfred Molina acestia au fost confirmați oficial.

Pe lângă numele acestora, distribuția filmului include nume pe care le-am văzut în filmele anterioare precum Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, JK Simmons, Jacob Batalon, Jon Favreau și Marisa Tomei.