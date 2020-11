Parole GTA Vice City, coduri si trucuri – In perioada s-a de glorie acest joc a fost unul dintre cele mai populare, fiind nascut inainte de 2000, acest joc imi ofera o nostalgie extrema, parca ma vad stand in fata PC-ului fara a avea acces la internetul din zilele de astazi si incercand sa gasesc “coduri” pentru acest joc minunat.

Astazi am sa va prezint coduri si parole GTA Vice City, de asemenea vom oferi suport pentru oricine doreste mai multe informatii, pentru acest lucru va asteptam la rubrica de comentarii cu intrebari sau chiar cu completari pentru ca exista sanse reale sa fi omis ceva. sa incepem!

Parole GTA Vice City pentru PC

Pentru inceput, pentru cei ce nu au mai jucat pana acum GTA Vice City sau GTA 3, aceste coduri se adauga prin simpla tastare, de asemenea pentru a dezactiva efectul parolelor trebuie sa le tastati inca o data. Asa ca va puteti salva aceasta pagina si sa reveniti ori de cate ori doriti pentru a testa toate codurile de mai jos. In cazul in care credeti ce ceva nu este in regula, va rugam sa ne lasati un raspuns la rubrica de comentarii.

Parole pentru viata, arme, protectie

Parole Efect ASPIRINE Sănătate maximă CANTTAKEITANYMORE Personajul se sinucide THUGSTOOLS Arme de bătăuș PROFESSIONALTOOLS Arme profesionale NUTTERTOOLS Arme grele PRECIOUSPROTECTION Armură completă YOUWON’TTAKEMEALIVE Creșteți nivelul de urmarire LEAVEMEALONE Scade nivelul de urmarire

Parole GTA Vice City pentru masini

Cod de trișare Efect PANZER Tanc TRAVELINSTYLE Bloodring Banger GETTHEREQUICKLY Bloodring Banger GETTHEREVERYFASTINDEED Mașina mai rapidă GETTHEREAMAZINGLYFAST Cea mai rapidă mașină THELASTRIDE Romero’s hearse ROCKANDROLLCAR Apare o limuzină BETTERTHANWALKING Apare un caddy GETTHEREFAST Apare un Sabre Turbo RUBBISHCAR Apare un camion de gunoi

Alte coduri pentru masini

Cod de trișare Efect BIGBANG Distruge toate masinile WHEELSAREALLINEED Deschideți mașinile COMEFLYWITHME Mașinile pot zbura GREENLIGHT Toate semafoarele sunt verzi MIAMITRAFFIC Traficul se mișcă mai repede IWANTITPAINTEDBLACK trafic negru SEAWAYS Mașinile plutesc pe apă GRIPISEVERYTHING Manevrare îmbunătățită a mașinii AHAIRDRESSERSCAR Mașini roz LOADSOFLITTLETHINGS Schimbați dimensiunea roții

Coduri si Parole Generale

Joaca jocul in stilul in care doresti

Cod de trișare Efect APLEASANTDAY Vreme frumoasă ALOVELYDAY Vreme grozava ABITDRIEG Vreme innorata CATSANDDOGS Ploaie CANTSEEATHING Ceaţă LIFEISPASSINGMEBY Accelerați jocul STILLLIKEDRESSINGUP Schimbați hainele pietonale FIGHTFIGHTFIGHT Revolta pietonală NOBODYLIKESME Pietonii te atacă OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS Pietonii au arme ONSPEED Mergi mai repede BOOOOOORING Mergeți mai încet CHICKSWITHGUNS Femeile in bikini cu arme CHASESTAT Vedeți statistici dorite FANNYMAGNET Tommy groupies CERTAINDEATH Tommy începe să fumeze DEEPFRIEDMARSBARS Tommy este mai gras PROGRAMMER Tommy are brațe și picioare subțiri HOPINGIRL Pietonii urcă în mașina ta CHEATSHAVEBEENCRACKED Joacă rolul lui Ricardo Diaz LOOKLIKELANCE Joacă ca Lance Vance MYSONISALAWYER Joacă rolul lui Ken Rosenberg LOOKLIKEHILARY Joacă în rolul lui Hilary King ROCKANDROLLMAN Joacă ca personaj Love Fist (Jezz Torent) WELOVEOURDICK Joacă ca personaj Love Pumn (Dick) ONEARMEDBANDIT Joacă rolul lui Phil Cassidy IDONTHAVETHEMONEYSONNY Joacă rolul lui Sonny Forelli FOXYLITTLETHING Play as Mercedes

Masini secrete din GTA Vice City