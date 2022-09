Particularitati ale unor seminte de morcovi – iata la ce trebuie sa fii atent inainte de plantare!

Morcovii sunt printre legumele preferate de intreaga familie, de la mic la mare. Gustul usor dulceag si aroma delicata ofera o savoare aparte preparatelor culinare, fiind folositi in salate, sucuri, supe, diete vegetariene sau vegane, gatiti termic sau in stare cruda. Plantarea unor seminte de morcovi are insa cateva particularitati pe care trebuie sa le iei in calcul pentru a te bucura de o recolta optima. Iata cele mai importante aspecte de care este indicat sa tii cont!

Forme si dimensiuni

La consultarea ofertelor de pe piata, vei remarca ca exista mai multe soiuri, diferentiate atat prin aspect, cat si prin perioada de recoltare sau vegetatie si conditiile de plantare. Astfel, daca iti doresti, de exemplu, morcovi de lungime medie, forma cilindrica si capat aplatizat sau cu radacini mari, de forma conica si varf ascutit, va trebui sa citesti cu atentie specificatiile de pe pachetele cu seminte morcovi, pentru a obtine in final soiul dorit.

Tipul de cultura pentru care se preteaza

seminte morcovi

In functie de tipul de cultura pe care il urmaresti, vei gasi seminte care se preteaza pentru culturi libere sau pentru solarii. Asadar, atunci cand pornesti la achizitionarea acestui produs, gandeste-te la suprafata pe care vrei sa o plantezi, daca e vorba de o gradina sau de un solar.

Cand se planteaza?

Semintele se planteaza in perioada martie-iunie. Daca este vorba de o cultura timpurie, care incepe mai devreme, ai nevoie de soiuri de seminte timpurii si semitimpurii. Pentru culturile care se planteaza in lunile mai – iunie, vei avea nevoie de soiuri semitarzii si tarzii.

Tipul de sol recomandat pentru plantarea unor seminte morcovi

Morcovul este o planta pretentioasa, care vegeteaza pe soluri cu fertilitate moderata, bine drenate si afanate. Solul ideal pentru aceasta cultura este cel luto-nisipos, nisipos sau aluvial. Daca terenul este greu si argilos, productia este redusa si de calitate inferioara. Valoarea pH-ului din sol este, de asemenea, importanta, morcovul preferand pamanturile cu pH-ul cuprins intre 5,8 si 7.

Pregatirea terenului

Pregatirea terenului incepe din toamna, prin curatarea suprafetei, discuire si fertilizarea solului. Incorporarea ingrasamintelor are loc printr-o aratura adanca, la 20 – 30 cm.

Lumina

Morcovul este o planta care prefera cat mai multa lumina. Cu cat beneficiaza mai mult de aceasta, cu atat se dezvolta mai armonios.

Perioadele de vegetatie in functie de soiul ales

La cumpararea pachetelor de seminte de morcovi va trebui sa ai in vedere si perioadele de vegetatie. Vei deosebi 4 categorii de soiuri, astfel: cele timpurii cu perioada de vegetatie de 80 – 110 zile, semitimpurii cu perioada de vegetatie de 110 – 130 zile, semitarzii cu perioada de vegetatie de 130 – 150 zile si tarzii cu perioada de vegetatie de 150 – 200 zile.

Cum se depoziteaza recolta obtinuta in functie de tipul semintelor plantate?

Tipul semintelor determina metoda de depozitare a recoltei de morcovi si modul in care poate fi consumata. Exista soiuri care se depoziteaza pe perioade scurte sau in congelator si soiuri care se pastreaza in depozite, rezistand timp indelungat. Morcovii cu un continut ridicat de caroten, zahar si substante uscate sunt excelenti pentru prelucrare, iar cei cu o lungime medie de 16 – 20 cm sunt recomandati pentru uzul industrial. Se mai remarca si categoria soiurilor destinate consumului in stare proaspata, acestea avand o savoare minunata.

Inainte de plantarea unor seminte de morcovi, citeste instructiunile venite din partea producatorilor si opteaza pentru soiurile care se potrivesc cel mai bine terenului de care dispui si obiectivelor tale.