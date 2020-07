Passengers pe Netflix: a fost nevoie de 10 ani pentru ca filmul sa vada lumina zilei

Passengers, filmul SF cu Chris Pratt si Jennifer Lawrence a sosit pe Netflix. Ocazia perfecta de a reveni asupra scenariului acestui film, care a circulat timp de mai bine de 10 ani printre studiouri inainte de a fi realizat.

Povestea Passengers. Lansat in 2016, Passengers duce spectatorii intr-o odisee prin spatiu. In timp ce Terra este suprapopulata, 5000 de pasageri sunt adormiti pentru o calatorie in spatiu cu scopul de a infiinta o colonie spatiala. Calatoria spre planeta Homestead trebuie sa dureze 120 de ani. Cu toate acestea, doi din pasageri, Jim si Aurora, sunt scosi din somnul lor artificial, unul dupa altul si cu 90 de ani mai devreme. Acum trebuie sa accepte ideea ca nu vor mai reusi niciodata aceasta calatorie. Incetul cu incerul, Jim si Aurora se indragostesc unul de altul si descopera ca nava pe care se afla este in mare pericol…

Passengers este un lung-metraj care oscileaza intre romance si science-fiction. A fost nevoie de mai mult timp pentru ca Passenger sa ajunga pe marele ecran si asta din mai multe motive. In 2007, scenariul filmului Passengers s-a regasit pe primul loc pe Black List la Hollywood. Este o lista cu cele mai apreciate scenarii insa care nu au gasit inca un studio care sa le produca. Timp de sapte ani, scenariul s-a plimbat dintr-un studio in altul inainte de a ajunge definitiv la Sony.