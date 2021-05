Patru norme de igiena ce trebuie respectate in orice local

Igiena este un aspect extrem de important in domeniul Horeca, asa ca daca detii un local, ar trebui sa te asiguri ca intregul restaurant respecta toate normele de igiena, astfel incat sanatatea clientilor sa nu fie pusa in pericol. Respectand astfel de norme, afacerea ta va avea numai de castigat, iar clientii vor veni intotdeauna la tine in restaurant cu multa incredere. Pe langa preparatele delicioase din meniu, curatenia este cea mai buna carte de vizita a unui restaurant, asa ca iata care sunt regulile de igiena pe care ar trebui sa le respecte angajatii oricarui local.

Incurajeaza-ti angajatii sa mearga la controale medicale periodic

Intr-un restaurant este necesar ca personalul sa respecte mai multe norme de igiena, astfel incat business-ul tau sa poate functiona fara probleme. Angajatii care se ocupa de preparatele culinare trebuie sa isi faca examenul medical periodic, iar acesta consta in examen clinic general (lunar), examen coprobacteriologic (trimestrial) si examen radiologic pulmonar (anual).

Un alt aspect important este legat de igiena corporala a angajatilor. Patronii restaurantelor ar trebui sa se preocupe de acest aspect si sa le asigure angajatilor toate conditiile necesare de igiena – apa, sapun, prosoape de hartie, dezinfectanti, etc. Pentru persoanele care lucreaza in domeniul gastronomic, igiena personala precara poate constitui un factor contagios, atat pentru ceilalti angajati, cat si pentru clientii restaurantului.

Foloseste echipamente sanitare de protectie

Legislatia sanitara impune purtarea unor echipamente speciale, pentru protectia sanitara a alimentelor. Aceste echipamente protejeaza eficient produsele alimentare de microbi si bacterii, si ar trebui sa fie purtate de toti angajatii care intra in contact cu alimentele preparate. Un astfel de echipament de lucru ar trebui sa cuprinda un halat de culoare alba, un sort, pantaloni, tricou, jacheta, boneta, o pereche comoda de incaltaminte din cauciuc si manusi. Acest echipament sanitar are rolul de a acoperi complet imbracamintea si podoaba capilara, dar si de a rezista la umezeala ridicata din bucataria unui restaurant.

Ocupa-te de igiena spatiului de munca

Pe langa regulile de igiena pe care angajatii trebuie sa le respecte, va trebui sa iei in calcul si igiena spatiului de munca. In tot procesul de prelucrare a preparatelor culinare, trebuie mentinuta in permanenta o curatenie perfecta. Tocmai de aceea, iti recomandam sa folosesti solutii profesionale de curatat (detergenti profesionali), care sa ajute personalul sa elimine murdaria si sa indeparteze cat mai eficient toate bacteriile. In acest fel, vei reduce sansele de imbolnavire, iar bucataria va indeplini toate standardele de igiena necesare, pentru desfasurarea activitatilor gastronomice.

De asemenea, deratizarea este un alt aspect care trebuie luat in calcul, pentru a putea indeparta rozatoarele, dar si gandacii de bucatarie, din zonele in care sunt depozitate alimentele.

Este indicat ca toate reziduurile solide si resturile alimentare lichide sa fie sigilate etans in recipiente rezistente si usor de spalat si dezinfectat. Iar vesela trebuie curatata eficient cu detergenti si bureti speciali. Iar la randul lor, produsele de curatenie trebuie sa fie depozitate in locuri specifice, delimitate si curatate.

Depoziteaza produsele alimentare in spatii speciale

Materiile prime, semifabricate sau alimentele usor alterabile trebuie depozitate in spatii frigorifice compartimentate, astfel incat sa fie tinute separat unele de celelalte, deoarece unele produse emana mirosuri specifice, care pot altera calitatea celorlalte alimente.

Toate unitatile alimentare trebuie sa fie dotate cu spatii suficiente de depozitare pentru produsele finite si semifabricate, deoarece nu trebuie sa se permita degradarea sau contaminarea alimentelor.

De asemenea, spatiile destinate depozitarii alimentelor trebuie sa fie curatate permanent, dezinfectate si deratizate. Un restaurant trebuie sa fie dotat si aprovizionat cu o cantitate suficienta de materiale pentru intretinerea igienica, de la saci menajeri, la detergenti speciali, sapun lichid, lavete, bureti, mopuri si solutii dezinfectante.

Asadar, acestea sunt doar o parte din normele necesare de igiena care trebuie sa fie respectate orice local. Daca vei urma sfaturile si recomandarile din acest articol, vei pune pe primul loc sanatatea angajatilor si a clientilor tai, iar astfel afacerea ta va avea numai de castigat.