Paturile de dormitor, locul in care te intorci cu acelasi entuziasm seara de seara!

Alegerea patului potrivit este o componenta cheie in crearea spatiului perfect pentru a te relaxa dupa o zi aglomerata. Modelele moderne se bazeaza pe concepte de design ce vizeaza inlaturarea elementelor care incarca inutil o incapere, axandu-se indeosebi pe acele piese practice si functionale care usureaza viata si ofera un aspect placut si odihnitor. Colectiile de paturi de dormitor, de pilda, au ca prima caracteristica confortul. Acestea asigura mai intai de toate conditiile necesare pentru ca perioada de odihna sa fie o experienta de care sa te bucuri.

- Advertisement -

Atunci cand stii ca acasa te asteapta un mic coltisor zen, in care te poti retrage pentru a-ti reincarca bateriile, entuziasmul reintoarcerii este mai mare. Seara de seara, oricat de obositoare ar fi fost ziua ta, stii ca in confortul asternuturilor tale te vei reface complet pentru a fi gata de o noua aventura, un nou proiect sau o noua provocare. Caracteristicile unor paturi dormitor te pot sustine in procesul regenerator fizic si psihic, beneficiind astfel mereu de o sanatate optima.

Avand in vedere ca o mare parte din viata este petrecuta in camera rezervata somnului, atentia cu care trebuie sa alegi fiecare piesa de mobilier, culorile si articolele de decor este esentiala. In functie de dimensiunea spatiului de care dispui, de nevoile si preferintele tale, achizitioneaza modelul de pat care se potriveste cel mai bine cerintelor personale. In acest fel, vei crea un ambient cu proprietati splendide pentru starea ta de bine.

paturi dormitor

O multitudine de stiluri pentru a avea cel mai frumos dormitor

Ai la dispozitie o gama bogata de articole din care poti alege exact ceea ce iti doresti. Cu design standard si practic sau cu tapiterii atragatoare si elegante, fiecare piesa din colectiile propuse de producatori iti poate aduce confortul la care visezi. Plaja larga de dimensiuni permite identificarea cu usurinta a modelului care se integreaza perfect in casa ta, acesta fiind un avantaj de care trebuie sa profiti.

De la variantele de paturi de dormitor cu latimi standard ce pornesc de la 140 cm la cele largi care ajung pana la 275 cm, fiecare piesa isi poate aduce contributia in amenajarea camerei tale, daca alegi inteligent. Pentru un rezultat profesionist, coreleaza corect dimensiunile suprafetei disponibile cu cele ale modelului preferat si sistematizeaza cat mai eficient spatiul, fara a-l supraincarca. Diversitatea pieselor de mobilier iti vine in intampinare cu paturi matrimoniale cu saltea, noptiere, comoda si noptiere sau saltea si noptiere. Poti realiza astfel combinatii dintre cele mai variate pentru ca in final sa obtii o incapere in care sa iti faca placere sa te odihnesti.

Armonia elementelor cu un set „de-a gata”

Seturile de paturi de dormitor sunt solutia ideala atunci cand vrei sa ai garantia ca toate elementele sunt in armonie. Un ansamblu alcatuit din 4 piese de baza, precum patul, 2 noptiere si o saltea ortopedica ofera atat functionalitate, cat si un design deosebit. Dimensiunea patului de 140 x 200 cm, materialele rezistente, ramele protejate de un finisaj durabil, melaminat, cu aspect mat si lada de depozitare ideala pentru asezarea pilotelor, fetelor de perna sau cearsafurilor fac ca un astfel de model sa fie alegerea de care ai nevoie.

Tabliile tapitate, din piele ecologica, aduc confort si stil oricarui spatiu. Acestea sunt foarte indragite datorita aspectului elegant pe care il ofera si sunt frecvent solicitate de cei care isi doresc o camera amenajata in tendintele actuale.

Colectiile de paturi dormitor sunt un cumul de posibilitati de decorare. Foloseste in cel mai inspirat mod calitatile acestora si vei avea o mica „oaza” de relaxare chiar la tine acasa!