PC Garage lansează ZMEU Prime, un PC de gaming accesibil

PC Garage a adăugat în portofoliu un nou sistem gata asamblat: PC Gaming ZMEU Prime. E vorba despre un desktop echilibrat, destinat celor care abia pășesc în lumea gaming-ului, dar care nu vor să renunțe nici la multitasking sau activități de zi cu zi.

Pe scurt, sub capotă găsim un Intel® Core™ i5-12400F (6 nuclee, 12 fire de execuție, până la 4,4 GHz) și o placă video NVIDIA GeForce RTX™ 3060 cu 12 GB GDDR6, potrivită pentru gaming în 1080p. Memoria e generoasă: 32 GB DDR5 Corsair Vengeance, iar stocarea – un SSD WD Green SN3000 de 1 TB, pe interfață PCIe 4.0, pentru timpi de încărcare mici.

Carcasa ALPHAGEAR Monarch RGB cu panou lateral din sticlă securizată lasă să se vadă iluminarea ARGB a cooler-ului AirChill NOVA 60D, iar alimentarea stă în seama unei surse GIGABYTE GP-P650SS de 650 W, certificată 80+ Silver.

Rezultatele din teste nu dezamăgesc: Valorant urcă la 360 FPS, Fortnite la 239 FPS, CS2 la 159. În titluri mai pretențioase, GTA V rulează la 129 FPS, Cyberpunk 2077 la 74 FPS și Assassin’s Creed Valhalla la 90 FPS. Se pare că performanța se menține bună chiar și în Warzone, cu aproape 100 FPS.

Mai mult, ZMEU Prime nu e doar despre jocuri. E și o soluție pentru editare foto-video la nivel mediu, proiecte școlare sau coding. Unii părinți îl văd deja ca pe un instrument de investiție în educație – un PC versatil, care ține pasul cu cerințele din școală și din timpul liber.

Prețul: 3.699 lei. Sistemul e disponibil exclusiv pe pcgarage.ro, livrat complet asamblat și testat, cu garanție de 24 de luni și serviciul Asamblare Gold. Deocamdată nu se știe dacă vor exista pachete promoționale sau bundle-uri, dar pentru început, oferta pare solidă pentru segmentul entry-level.