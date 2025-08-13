Perplexity vine cu o ofertă uriașă pentru Chrome. Google spune că nu vinde

Perplexity, laboratorul de inteligență artificială din spatele instrumentului Perplexity AI, a pus pe masă o ofertă în numerar de 34,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra Chrome, cel mai folosit browser din lume. Propunerea a venit pe neașteptate și, potrivit informațiilor disponibile, nu a fost solicitată de Google sau de holdingul Alphabet. Contextul e însă sensibil: în martie, Departamentul de Justiție din SUA a indicat că ar susține o vânzare a browserului, în timp ce Google se confruntă cu critici și procese pe tema practicilor anticoncurențiale și a poziției dominante pe mai multe piețe online. Compania a fost deja găsită vinovată în SUA de monopol ilegal, fără ca efectele concrete ale acestei decizii să fie încă clare.

Mișcarea Perplexity deschide oficial discuția despre cum ar arăta un Chrome fără Google. În spațiul tech s-a speculat de ceva vreme pe tema asta, inclusiv în discuții publice, dar până acum nimeni nu părea dispus sau capabil să vină cu un cec atât de mare. Oferta este dublată de interesul mai multor fonduri de investiții, care ar susține tranzacția, deși niciun nume nu a fost făcut public. La rândul ei, Perplexity ar fi evaluată în jurul a 14 miliarde de dolari și are deja în acționariat nume grele care au investit, precum Nvidia și SoftBank.

Lista potențialilor curioși nu se oprește aici. Se discută neoficial că Apollo Global Management, OpenAI și Yahoo ar privi atent spre Chrome. Pe teren, produsul concurează cu Microsoft Edge, Safari, Firefox și Opera, iar ponderea lui în obiceiurile de navigare ale utilizatorilor rămâne decisivă, atât pe desktop, cât și pe mobil.

Ce miză reală se joacă aici

Dinspre Google nu există semne că ar dori să vândă. Cel mai probabil, avocații vor încerca să blocheze orice încercare de separare. Chrome nu este doar un browser, ci și un canal prin care Google distribuie rapid funcții noi, inclusiv cele bazate pe inteligență artificială. Compania testează deja un agent capabil să controleze Chrome, să navigheze și să execute acțiuni la cererea utilizatorului. Dacă însă autoritățile din SUA vor impune, ca remediu în urma cazului de monopol, o vânzare a browserului, perspectiva se schimbă dintr-una pur comercială într-una reglementată, cu calendar și condiții stabilite de stat.

Pentru moment, scenariul cel mai plauzibil rămâne status quo. Alphabet nu a comentat public subiectul, iar acțiunile sale erau pe plus cu aproximativ 1,55% în momentul publicării informațiilor, semn că piața nu pariază încă pe o tranzacție iminentă, ci mai degrabă pe un episod de presiune externă pe fondul dosarelor antitrust.

Dacă, ipotetic, Chrome ar ajunge sub alt acționariat, întrebările care contează pentru utilizatorii din România țin de ritmul actualizărilor, compatibilitatea cu site-urile și serviciile folosite zilnic, politica de confidențialitate și felul în care vor fi integrate capabilitățile de AI în interfață. Pentru companii și instituții, discuția se mută rapid la stabilitatea pe termen lung și la predictibilitatea schimbărilor. În trecut, când produse mature au trecut la noi proprietari, am văzut perioade de acomodare urmate de stabilizare. Asta nu înseamnă că ar fi ușor, ci că tranzițiile mari vin cu o curba de învățare pentru toți: dezvoltatori, administratori de sisteme și utilizatori finali.

Privind strict la competiție, un Chrome aflat în proprietatea altcuiva ar da peste cap calculele rivalilor. Edge, Safari, Firefox sau Opera și-au construit strategiile în jurul faptului că Google controlează direcția tehnică și comercială a celui mai folosit browser. O schimbare de gardă ar putea redeschide jocul pe inovație și pe modul în care sunt prioritizate funcțiile. Pe scurt, nu vorbim doar despre cine deține un brand, ci despre cine influențează standardele de facto ale felului în care navigăm.

De ce ar conta oferta Perplexity

Dincolo de suma impresionantă, semnalul este că zona de AI nu mai vrea doar să trăiască peste web, ci să intre în miezul lui. Un browser este poarta de intrare în internet și un teren excelent pentru a demonstra, la scară, ce pot face agenții inteligenți. Pentru Perplexity, browserul ar fi un vehicul prin care își poate pune tehnologia în fața a sute de milioane de oameni. Pentru utilizatori, ar putea însemna instrumente mai puternice direct în fereastra de navigare, dar și discuții aprinse despre date, confidențialitate și control.

Astăzi, nu există niciun indiciu că Google ar accepta o vânzare. Oferta Perplexity, sprijinul declarativ din zona de investiții și interesul altor jucători arată însă că presiunea pe Chrome este reală. Mingea rămâne la autoritățile americane și la procesele în curs. Dacă remediul impus va fi într-adevăr o vânzare, abia atunci vom vedea cine chiar are resursele și planul pentru a prelua cel mai folosit browser al planetei. Până atunci, rămâne un episod cu mize mari, în care viitorul navigării pe internet se joacă între reglementare, interese comerciale și ambiția AI de a ieși din laborator și a intra în viața de zi cu zi.