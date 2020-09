Phineas si Ferb Poveste si adevarul nespus – „Există 104 zile de vacanță de vară”, așa a mers piesa tematică Phineas și Ferb și „există o mulțime de lucruri de făcut înainte de începerea școlii”. Aceasta este premisa, pe scurt, a seriei Disney Channel 2007–2015.

Pe parcursul animatiei TV, Chatty Phineas (exprimat de Vincent Martella) și liniștitul său frate vitreg, Ferb (Thomas Brodie-Sangster), au urmărit să profite la maximum de fiecare zi a vacanței lor de vară, planificând și executând ambițioasele lor „Idei mari”. ” În diferite momente, au construit o biosferă, au făcut pantofi care să ofere viteză asemănătoare unui ghepard, au căutat „Monstrul unui lac” și au construit un traducător de animale – dar si alte lucruri obisnuite pe care le fac copii vara.

Sora mai mare Candace (Ashley Tisdale) a încercat pentru mereu să-i împiedice, dar spre frustrarea ei, dovezile despre nebunia lor au dispărut întotdeauna înainte de apariția parintilor. Între timp, copiii habar nu aveau că ornitorincul lor animal de companie, Perry, avea o viață secretă ca agent secret, stricând totdeauna eforturile răului doctor Doofenshmirtz de a provoca haos în „zona Tri-State”.

Phineas și Ferb a fost o mare lume de mare distracție și iată tot ce s-ar putea să nu fi știut despre îndrăgita serie. – Phineas si Ferb Poveste

Cum s-au întâlnit pentru prima dată creatorii lui Phineas și Ferb

Co-creatorii Phineas și Ferb, Jeff „Swampy” Marsh și Dan Povenmire, au luat abi o cale netradițională către animația televizată. „Singurul antrenament real pe care l-am primit a fost o redare arhitecturală”, a spus Marsh pentru Variety 411. „Nu am intrat cu adevărat în animație până la 28 de ani”.

După ce a renunțat la slujba de marketing pentru o companie de calculatoare, Marsh a pus la punct un portofoliu și a obținut în mod miraculos un post de artist pentru The Simpsons. În ceea ce-l privește pe Povenmire, a urmat școala de film și „a petrecut ceva timp lucrând în acțiunea live, până la o perioadă lungă in care nu a mai lucrat in domeniu, când nu mai exista muncă”. A luat o slujbă într-un spectacol animat, deoarece „fusese întotdeauna artist”. De asemenea a lucrat la The Simpsons, lucrând ca artist în aceeași cameră cu Marsh. Duo-ul a început cu adevărat să lucreze unul cu celălalt doar când au fost angajați ca echipă de scriitori la Viața modernă a lui Rocko, de Nickelodeon.

A durat mult timp ca Phineas și Ferb să ajungă la televizor

Într-o seară de la mijlocul anilor ’90, artistul transformat în scriitor, Dan Povenmire a desenat un copil cu cap de triunghi cu ochi uriași pe niște hârtie de măcelar care acționa ca o față de masă la un restaurant din Pasadena, California. Și iată, s-a născut Phineas și, când Povenmire i-a arătat personajul partenerului său de scriere a vieții moderne a lui Rocko, Jeff „Swampy” Marsh, perechea a dezvoltat cu entuziasm un întreg univers fictiv care avea să devină locul pentru Phineas și Ferb. Povenmire și Marsh au încercat apoi să-l vândă la diverse puncte TV … și nu au reușit. „Am aranjat-o în patru locuri diferite.

Ne-am apropia foarte mult, acestia au refuzat, așa că am pus-o înapoi pe raft pentru câțiva ani”, a declarat Povenmire pentru Animation World Network. Au trecut ani, iar Marsh s-a mutat în Anglia, iar Povenmire s-a angajat la Family Guy. Apoi, într-o zi din anii 2000, Disney l-a sunat pe Povenmire pentru a-i spune că s-au răzgândit și că ar dori să facă din Phineas și Ferb un serial tv. Când seria a avut premiera la sfârșitul anului 2007, trecuseră aproape 16 ani de când Povenmire a realizat primul său desen în acel restaurant. – Phineas si Ferb Poveste

Phineas si Ferb Poveste – Spinoff

În timp ce un spinoff Phineas și Ferb, Take Two, a fost difuzat din 2010 până în 2011, nu a nu a fost atat de apreciat. Dar a avut mult mai multe șanse decât a primit Phineas și Ferb. În 2010, The New York Times a raportat că Disney are în vedere un spinoff despre capitolul Danville al Fireside Girls, acei tineri îndrăzneți asemănători Girl Scout (Milly, Katie, Ginger, Gretchen, Holly, Adyson, Isabella și colab.) Care îi ajutau frecvent pe Phineas și Ferb să-și execute planurile lor mărețe și absurde. Din păcate, acel proiect nu a devenit niciodată un serial independent.

Cinci ani mai târziu, în perioada în care Phineas și Ferb au difuzat finala seriei, Disney a anunțat o premieră în toamnă a The O.W.C.A. Files, o specialitate de o oră despre agentul P (Perry Platypus) și colegii săi din cadrul „Organizației fără un acronim rece”. Această specială spinoff este singurul episod din fișierele O.W.C.A care a existat vreodată.

Perry Platypus

În timp ce în primul rând reprezenta un spectacol despre doi copii care se distrează, Phineas și Ferb au oferit, de asemenea, exploatările bazate pe spionaj ale agentului P, alias Perry Platypus. Linia argumentală principală Phineas și Ferb și eliminarea de către agentul P a schemelor doctorului Doofenshmirtz s-au intersectat adesea, in mai toate episoadele, dar de ce seria a încorporat un animal la fel de obscur ca un ornitorinc?

Ei bine, pentru că este obscur, showrunnerii ar putea face orice vor cu personajul. „Simțim că putem deține acest animal”, a declarat co-creatorul Jeff „Swampy” Marsh pentru Variety. „Puțini copii au în minte o imagine specifică despre ceea ce este un ornitorinc înainte de a vedea Phineas și Ferb.” – Phineas si Ferb Poveste

Potrivit lui Marsh, a existat un alt beneficiu al utilizării unui ornitorinc. După cum a explicat el, „Am vrut să alegem un animal pe care copiii să nu-l poată alege să-l aleagă la un magazin de animale de companie”.