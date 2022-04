Piața de web hosting din România se află într-o continuă evoluție

Hostingul sau găzduirea web este o industrie care se află abia la jumătatea potențialului, mai ales în România. Potrivit Eurostat,mai puțin de jumătate dintre companiile deja existente în țară nu sunt prezente și în mediul online. Așadar, deși vedem foarte multe afaceri noi și platforme de e-commerce care apar în fiecare zi, nu suntem nici măcar aproape de atingerea unui vârf.

Ce se va întâmpla în viitor?

Dacă acum abia se conturează curentul unui standard de prezență online, ne putem aștepta ca în viitor, piața de web hosting din România să fie într-o creștere constantă pentru o perioadă foarte lungă. Până de curând, afacerile din România care ar fi fost deschise cu ajutorul fondurilor europene nu includeau și crearea sau dezvoltarea unui website sau a unei platforme online. Acest lucru s-a schimbat, iar acum majoritatea proiectelor de tip Start-Up includ și achiziția serviciilor de dezvoltare de website.

Ce înseamnă acest lucru? Că există o cerere tot mai mare pentru servicii de hosting România, iar piața pentru astfel de servicii crește exponențial. Dar companiile care au nevoie de astfel de servicii nu cumpără doar găzduire web online ci și securitate. Companiile de web hosting trebuie să ofere și servicii care să mențină în siguranță aceste platforme online, să le protejeze de atacuri cibernetice, să le ofere certificate SSL și să le asigure soluții de uptime care să le ofere o prezență online cât mai aproape de 100%.

Cum arată piața de web hosting din România?

Deși la o primă vedere, piața serviciilor de găzduire web nu pare să ofere un nivel foarte complex de variante sau de opțiuni sau chiar de servicii care să difere de la un client la altul, oferta unei companii de găzduire web cuprinde mai multe categorii de pachete și oferă servicii diferite în funcție de nevoile clienților. Piața de hosting web este și ea foarte diversă, iar asta duce la generarea unor modalități prin care serviciile se împart în sub-servicii.

Chiar serviciile de găzduire web pot fi de mai multe tipuri în funcție de echipamentele hardware folosite și modalitatea prin care sunt oferite clientului. O companie de web hosting poate oferi servicii de shared hosting, VPS sau server dedicat. Serviciile de hosting pot fi de Cloud Hosting, Grid Hosting, Clustered Hosting, VDS, sau chiar de server privat. Acesta este doar un mod prin care se intenționează clasificarea tipurilor de server pe care se oferă găzduirea platformelor online.

Companiile de hosting din România pot recurge și la o altă abordare. În funcție de tipul de website sau nișa afacerii, serviciile de găzduire pot fi chiar dedicate pentru fiecare categorie de conținut ce urmează a fi publicat pe internet. Găzduire de fișiere, imagini, e-mails, bloguri, clipuri video, etc.

Ce spun companiile de Hosting din România?

Ne-am gândit că ar fi momentul potrivit să vorbim chiar cu managerul uneia dintre cele mai mari companii ce oferă astfel de servicii în România. Lucian Ciurea este manager general la Sitebunker, o companie care oferă serviciile pe care le-am enumerat mai sus. Lucian a fost binevoitor și a oferit chiar și o scurtă declarație în relație cu modul în care a observat el că se comportă industria de hosting web din România.

“Atât eu cât și colegii mei avem contact direct cu serviciile de hosting web de mai bine de 15 ani. Am oferit aceste servicii în diferite contexte și mai mult sau mai puțin, am fost prezenți în piață chiar dacă nu sub această formulă. Sitebunker a fost lansat în anul 2018, dar noi am oferit servicii de web hosting din 2006.



De atunci și până în prezent, pot spune, cu siguranță, că piața de web hosting din România se află pe o pantă ascendentă. Chiar noi am experimentat în ultimul an, o dublare a numărului de clienți, eveniment care a avut loc mult mai repede decât am fi preconizat. Ne așteptăm ca cererea să fie tot mai mare și pregătim chiar și servicii de ultimă generație care să satisfacă acest nivel crescut al cererii.”

Concluzie

Așadar, piața de web hosting din România va continua să crească. După cum putem vedea, furnizorii de astfel de servicii sunt mai mult decât pregătiți să ofere găzduire tot mai sigură și eficientă, iar afacerile românilor au toate condițiile pentru a se dezvolta armonios.