Pixel 4a 5G si Pixel 5: Google lanseaza primele smartphone-uri 5G in octombrie

Google tocmai a oficializat modelele Pixel 4 a 5G si Pixel 5, primele sale telefoane compatibile 5G. Cele doua telefoane vor fi disponibile pentru precomanda incepand cu data de 8 octombrie. Pixel 4a 5G va fi propus la un pret de 499 euro. Cat despre Pixel 5, pretul acestuia nu a fost inca comunicat de Google.



Pe data de 3 august, Pixel a oficializat modelul Pixel 4a, un nou campion in materie de foto disponibil la un pret de 349 euro. Modelul din gama mid range este extrem de convingator, are un design ultra compact reusit si ofera excelente performante globale.



Google intra in era 5G. Se pare ca Google are o multime de surprize in stoc anul acesta. Compania din Mountain View tocmai a oficializat modelele Pixel 4a 5G si Pixel 5, primele sale modele Pixel compatibile 5G. In realitate, acest anunt nu este deloc unul surprinzator doarece precedentele scurgeri de informatii si zvonuri au scos la iveala existenta modelelor Pixel 4a 5G si Pixel 5. Telefoanele vor fi disponibile incepand cu data de 8 octombrie. Google ne da asigurari ca cele doua telefoane vor asocia un design elegant si preturi abordabile cu caracteristici care au garantat in trecut succesul modelelor precum aparatul foto exceptional sau actualizarile care au imbunatatit sistemul de-a lungul vremii.