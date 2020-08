Pixel 4a: Google confirma prezentarea pe data de 3 august

Google Pixel 4a este in sfarsit aici. Dupa mai multe luni de amanari, Google isi va prezenta in cele din urma noul smartphone din gama mid range luni, 3 august. Constructorul din Mountain View a confirmat data de prezentare prin intermediul unui teaser publicat pe site-ul sau oficial.

In urma cu cateva zile, leakerul Jon Prosser afirma faptul ca Google urmeaza sa prezinte in mod oficial noul Pixel 4a. De data aceasta a avut dreptate.

O pagina misterioasa redactata lorem ipsum a fost creata online pe Google Store in urma cu cateva ore doar. Ne dam seama doar de forma acestui smartphone. In partea de sus a paginii, un titlu este mascat cu negru. In realitate, este vorba despre un joc. Pentru a afisa textul, este nevoie sa dai click de mai multe ori pe ecran pentru a se afisa o culoare diferita. Odata incheiat acest lucru, pe ecran va fi afisat “Just What You’ve Been Waiting For Phone”. Textul in latina din partea de sus nu este foarte clar in ceea ce priveste intentiile marcii americane. Asta deoarece firma din Mountain View nu mentioneaza numele de Pixel 4a. Pentru moment nu se stie inca daca Google se va multumi cu un comunicat de presa sau va organiza o conferinta online pentru prezentarea oficiala a lui Pixel 4a.