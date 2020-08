Pixel 5: Google va sacrifica procesorul pentru ca telefonul sa fie mai abordabil?

Un nou zvon aparut sugereaza faptul ca Pixel 5 nu va folosi un procesor premium ci un Snapdragon 765 (acelasi folosit de OnePlus Nord).

Dupa ce a dezvaluit in sfarsit in mod oficial Pixel 4a, Google ar trebui sa prezinte in curand si noul smartphone din gama premium, Pixel 5. Firma din Mountain View a evocat deja acest model in mai multe randuri insa nu a prezentat inca principalele carcateristici in mod oficial. Si, conform unor informatii aparute online, Pixel 5 ar trebui sa fie disponibil pentru precomanda incepand cu luna octombrie.

Telefonul va fi unul din primele modele lansate de Google compatibile 5G. Pixel 5 ar trebui sa aiba un ecran de 6,67 inchi si o rata de refresh de 120 Hz. Au aparut zvonuri si cu privire la procesorul cu care va fi dotat Pixel 5, cu foarte putin mai performant decat cel disponibil pe Pixel 4a. Drept urmare, va beneficia de procesorul Snapdragon 765 G, un procesor conceput de catre Qualcomm pentru modelele din gama mid range si care este folosit de un alt telefon reusit de pe piata, OnePlus Nord.

Chiar daca acest procesor nu ii va permite telefonului sa rivalizeze in mod direct cu alte smartphone-uri din gama premium, acesta din urma ii permite sa ii ofere utilizatorului o experienta acceptabila.