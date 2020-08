Dupa cum era de asteptat, Google mizeaza pe un cititor de amprente digitale deoarece in poza sunt vizibile laturile. Abandonarea recunoasterii faciale Face Unlock in ceea ce priveste Pixel 4 se confirma. Regasim un bloc foto patrat care adaposteste cei doi senzori foto si un flash LED.

Pixel 5 si Pixel 4a 5G se ilustreaza intr-o prima poza furata. Cu cateva saptamani inainte de lansarea oficiala, o poza care infatiseaza cele doua smartphone-uri de la Google a aparut pe Reddit. Cliseul confirma mai multe zvonuri aparute online in ultimele sapatamani. In paralel, aceasta scurgere ne lamureste cu privire la mai multe elemente din fisa tehnica a celor doua telefoane.

Continue Reading