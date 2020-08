Pixel 5 va avea un ecran imens 120 Hz

Google a oficializat sosirea lui Pixel 5, fara sa precizeze insa fisa tehnica. Cateva detalii cu privire la ecranul sau au fost dezvaluite de catre un analist financiar. Telefonul va beneficia de un ecran OLED si rata de refresh va fi de 120 Hz. Ecranul masoara 6,67 inchi, cu alte cuvinte cel mai mare afisaj integrat pana in prezent unui telefon Google Pixel. Si ecranul va fi produs la Samsung si BOE.



Google a oficializat la inceput de saptamana Pixel 4a. Acest telefon din gama mid range, propus la un tarif de 349 euro este o realizare frumoasa, dotat cu o fisa tehnica echilibrata si numeroase calitati in ceea ce priveste domeniul foto. Odata cu prezentarea completa a telefonului din gama mid range, Google a anuntat sosirea, pe data de 8 octombrie, a doua alte modele, Pixel 4a 5G si Pixel 5.

Pana in luna octombrie vor exista fara indoiala numeroase scurgeri de informatii care vor dezvalui fisa tehnica a lui Pixel 5. Conform primelor zvonuri, Pixel 5 va beneficia de cel mai mare ecran oferit pana in prezent unui Pixel, de 6,67 inchi, cu 0,37 inchi mai mult decat ecranul lui Pixel 4 XL. Ecranul va fi OLED si va profita de o rata de refresh de 120 Hz, cea mai fluida in momentul de fata.