Pixel 6 va costa cel puțin 1.000 de dolari, mult mai scump decât predecesorii săi

Nu știm încă prețul său exact, dar Google susține deja că Pixel 6 va fi mult mai scump decât modelele anterioare. Firma Mountain View a anunțat, cu mândrie, că a ajuns în cele din urmă la nivelul Samsung și Huawei în ceea ce privește performanța. În consecință, prețul riscă să se alinieze cu flagship-urile acestora din urmă, adică cel puțin 1.000 EUR.

Suntem la doar câteva săptămâni de prezentarea oficială a lui Pixel 6, iar următorul smartphone de la Google a dezvăluit deja o bună parte din secretele sale. Firma Mountain View a lansat într-adevăr primele informații oficiale la începutul săptămânii. Tot cu această ocazie am cunoscut Tensor, noul SoC intern al producătorului. La fel ca Apple acum aproape un an, Google are mari speranțe pentru cipul său .

CEO-ul său, Sundar Pichai, nu ezită să o numească cea mai mare inovație din istoria pixelilor. Deși nu va depinde de Snapdragon 888, flagship-ul în domeniu, permite lui Google să se ridice la nivelul rivalilor săi precum Samsung, Apple sau Huawei .

PIXEL 6 ÎȘI FACE INTRAREA ÎN GAMA SUPERIOARĂ ȘI SE VA SIMȚI LA PREȚ

Deși această afirmație este cu siguranță o veste bună pentru pasionații de Pixel, este neapărat mai puțin valabilă pentru portofelele lor. Se spune că sosirea în ultra high-end, spune neapărat creșterea prețului . Și Google nu o ascunde: „va fi în mod clar un produs de ultimă generație”, anunță Rick Osterloh, după ce a reamintit că Pixel 6 va fi plasat bine alături de cele mai bune smartphone-uri ale momentului.

În acest caz, la ce preț ar trebui să ne așteptăm? În zilele noastre, este foarte rar să vedem un flagship coborând sub valoarea de 1000 €. Este foarte probabil ca Google să treacă în cele din urmă această limită simbolică , semn că este în sfârșit gata să se +cu marile nume din sector. Unele surse susțin deja că modelul standard se va alinia la prețul Galaxy S21 + , în timp ce modelul Pro se va apropia de cel al Galaxy S21 Ultra.