În câteva săptămâni, Google va prezenta primul său smartwatch. Pixel Watch a fost așteptat cu nerăbdare de fanii Google de ani de zile. Acum, pentru prima dată, se poate citi un preț care ii nu face tocmai fericit pe fanii Pixel Watch.

Pixel Watch are un design circular, bombat, are aproximativ 40 mm lățime și 14 mm grosime. Google nu a dezvăluit încă rezoluția ecranului. În poziția de la ora 3 se află o coroană care se rotește și poate fi împinsă, în timp ce chiar deasupra ei se află un singur buton.

Pixel Watch va fi disponibil în trei culori, argintiu, negru și auriu. De asemenea, va exista o colecție extinsă de curele de 20 mm care pot fi folosite pentru a personaliza ceasul.

În interior, Samsung Exynos 9110 ar trebui să funcționeze cu un coprocesor, plus că vom avea 1,5 GB RAM și 32 GB spațiu de stocare. Bateria are o capacitate de puțin sub 300 mAh cu un încărcător magnetic care este USB-C la celălalt capăt. Bateria este de așteptat să țină o zi. Alte caracteristici includ GPS integrat, rezistență la apă de 50 de metri, NFC și o gamă largă de senzori de sănătate.

Va rula Wear OS 3 cu „Smart Unlock” pentru Android și o aplicație însoțitoare Google Pixel Watch.

Prețuri pentru Pixel Watch

După cum am aflat la I/O 2022 în mai, Pixel Watch va fi disponibil într-un model Bluetooth/Wi-Fi și o variantă LTE. Se spune că Pixel Watch ca model LTE costă 399 USD în SUA. Nu tocmai ieftin.

Acesta este același preț ca cel mai ieftin Apple Watch Series 7 cu Bluetooth/Wi-Fi, în timp ce Samsung Galaxy Watch 5 are un pret de 279 USD în SUA, iar Watch 5 Pro este de 449 USD.

Aparent, Google plătește mult pentru fabricarea primul său smartwatch.