Dacă ai ajuns aici, probabil cauți o placă video ieftină și bună pentru un PC de gaming la 1080p, fără să-ți golești contul. Ai nimerit bine. Am actualizat complet recomandările pentru piața din România, cu prețuri verificate la data publicării (10 august 2025) și cu concluzii extrase din testele marilor publicații de hardware. O să-ți spun clar ce să cumperi pe fiecare buget, ce performanță să aștepți și unde sunt capcanele. Fără marketing, fără povești.

Pe scurt: sub 1.000 lei nu prea există „nou” care să merite; între 1.100-1.400 lei domină Radeon RX 6600/7600; în jur de 1.700 lei intră în scenă GeForce RTX 4060, foarte eficientă și cu DLSS 3; peste 2.000 lei, 4060 Ti sau 7600 XT doar dacă prinzi ofertă serioasă. În rest, SH-ul încă are sens, dar cu atenție. Hai să le luăm pe rând.

Cum definim „placă video ieftină și bună” în 2025

Când zici „ieftină și bună”, te gândești la FPS stabil la 1080p, consum decent, drivere ok și suport pentru tehnologiile de azi (DLSS/FSR/XeSS, AV1 pentru streaming). La rezoluția asta, o experiență faină înseamnă 60-120 FPS pe setări High/Ultra în jocuri moderne, cu compromis minim la texturi.

VRAM-ul e discutabil. 8 GB încă sunt ok la 1080p dacă nu alergi după texturi „Ultra” în fiecare titlu și dacă te folosești de upscaling. Dar 12-16 GB oferă mai mult confort pe termen mediu, mai ales în jocuri open-world lansate recent, unde pachetele mari de texturi pot cere peste 8 GB. Nu zic că „fără 16 GB nu te joci”, dar dacă prețul e apropiat, memoria în plus chiar contează.

Mai pun pe listă două criterii uitate des: lungimea plăcii (să încapă în carcasă) și sursa. Chiar dacă multe plăci eficiente trag 110-165 W, un PSU de 450-550 W de calitate e standardul sănătos pentru mainstream. Dacă mergi pe Intel Arc A750, deja te apropii de 225 W doar pe GPU, deci țintește mai sus la sursă.

Bugete reale pentru România și recomandări

Am structurat totul pe praguri de preț în lei, cu alternative pe fiecare segment. Reține că prețurile fluctuează de la o zi la alta; scopul e să ai repere corecte acum, nu mituri de acum 5-10 ani.

Sub 1.000 lei: nou aproape imposibil, mergi pe SH sau mai strângi puțin

La „nou”, sub 1.000 lei mai găsești doar modele entry învechite sau OEM-uri ciudate. Nu are sens. Mai bine privești second-hand: GTX 1660/1660 Super, RTX 2060 sau chiar RX 5600 XT/5700 (dacă prinzi piese îngrijite, cu istoric clar). Îți oferă 1080p High în multe jocuri competitive și single-player, fără să dai banii pe modele GT vechi care doar „au HDMI”.

Două idei rapide pentru SH:

Verifică zgomotul (coil whine), temperaturile și dacă ventilatoarele pornesc corect; cere clip video dintr-un stress test de 10-15 minute.

Evită plăcile cu 4 GB dacă vrei jocuri AAA actuale; în eSports merg, dar o să lovești limitele VRAM destul de des.

AMD Radeon RX 6600 (8 GB) – Best-buy clasic

Aici RX 6600 e în continuare campionul raportului preț/performanță. În magazine și comparatoare, prețurile oscilă frecvent între ~1.080 și 1.350 lei, în funcție de brand și promoții. La 1080p, placa duce setări High/Ultra cu 60-100 FPS în majoritatea jocurilor actuale, iar eficiența e excelentă (TBP oficial ~132 W). Pentru eSports, treci lejer de 144 FPS cu setări optimizate.

De reținut: funcționează pe PCIe 4.0 x8, iar pe sisteme PCIe 3.0 penalizarea există, dar în practică e mică în cele mai multe jocuri. Un PSU de 450-500 W de calitate e suficient.

Alternative aici

Intel Arc A750 (8 GB) – îl găsești uneori în jur de 1.250-1.450 lei. În raster poate bate RX 6600 în unele jocuri și are hardware AV1 solid, dar mizează pe Resizable BAR activ și pe profiluri de joc bine susținute de driver. Consumă mult (în jur de 225 W TBP), deci recomand PSU 600 W și airflow ok. Ca bonus de context: edițiile „Limited Edition” de la Intel au intrat la EOL pe parcursul acestei veri, dar plăcile de la parteneri se mai găsesc.

– îl găsești uneori în jur de 1.250-1.450 lei. În raster poate bate RX 6600 în unele jocuri și are hardware AV1 solid, dar mizează pe și pe profiluri de joc bine susținute de driver. Consumă mult (în jur de 225 W TBP), deci recomand și airflow ok. Ca bonus de context: edițiile „Limited Edition” de la Intel au intrat la EOL pe parcursul acestei veri, dar plăcile de la parteneri se mai găsesc. NVIDIA RTX 3050 (8 GB) – doar dacă e substanțial mai ieftin decât RX 6600, altfel nu merită. În general e mai lent, iar la același preț RX 6600 rămâne opțiunea mai sprintenă.

AMD Radeon RX 7600 (8 GB) – un plus sănătos față de 6600

RX 7600 s-a stabilizat pe la 1.300-1.400 lei. Performanța e cu ~20-25% peste RX 6600 la 1080p în medie (depinde de joc), iar consumul tipic e în jur de 165 W. Dacă găsești un model silențios, cu radiator bun, este upgrade-ul logic față de 6600, mai ales dacă nu vrei să treci pe NVIDIA. Encoderul AV1 e util pentru streameri, iar FSR te ajută în titluri mai grele.

Cui i se potrivește? Gamerilor care vor 1080p pe High/Ultra, cu un pic mai mult „headroom” pentru jocurile de mâine. La banii ăștia, 7600 e o alegere echilibrată și „fără surprize”.

NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB) – eficiență, DLSS 3 și suport software excelent

RTX 4060 se găsește în jur de 1.700 lei pe la multiple magazine. Ca performanță „pe medie” la 1080p stă foarte bine pentru clasa mainstream, iar atu-ul real este pachetul de tehnologii: DLSS 3 (Frame Generation), ray tracing competitiv pentru segment și un encoder AV1 matur, apreciat de creatori/streameri. Consumul e unul dintre cele mai mici din gamă (aprox. 110-115 W), deci e prietenos cu sursele și cu carcasele mici.

În unele jocuri (de regulă eSports/UE), 4060 e vizibil peste RX 7600; în altele, diferențele se strâng. Pentru cine vrea „plug-and-play” cu drivere stabile și suport larg în jocuri/aplicații, 4060 e alegerea comodă. Dacă te atrage ray tracing-ul sau folosești aplicații cu CUDA/Studio, înclin balanța spre el.

Alternative pe aproape

RX 7600 XT (16 GB) – când îl vezi la ~1.700-1.800 lei, e interesant. Peste 7600 simplu nu e o bombă de viteză, dar 16 GB VRAM schimbă jocul în titluri cu texturi mari sau modding. Dacă diferența de preț față de 4060 e mică și vrei „siguranță la texturi”, merită.

RTX 4060 Ti (8/16 GB) sau 7600 XT la ofertă

RTX 4060 Ti (8 GB) e cam cu ~20-22% mai rapid decât 4060 la 1080p, dar și cu mult mai scump de obicei. Varianta 16 GB rezolvă în bună parte scenariile limite de VRAM (și în unele jocuri vezi diferențe vizibile la 1% lows), dar primești același chip cu mai multă memorie – nu e un „upgrade de clasă”. Concluzia sinceră: merită doar la preț promo. Dacă e cu 300-400 lei peste 4060, ok. Dacă sare cu 700-800 lei, nu.

RX 7600 XT rămâne o opțiune de buget „cu VRAM mult” dacă îl găsești sub 1.800 lei. Peste pragul ăsta, mai bine te uiți la generații superioare sau la 4060 dacă preferi ecosistemul NVIDIA.

Pentru cine e fiecare placă video ieftină și bună

eSports & shootere competitive (CS2, Valorant, Fortnite, Apex): țintește 144 FPS stabil. RX 6600 e suficient dacă optimizezi setările; RX 7600 sau RTX 4060 îți oferă extra headroom și latență mai mică în combinație cu upscaling și frame generation (acolo unde merită).

țintește 144 FPS stabil. RX 6600 e suficient dacă optimizezi setările; RX 7600 sau RTX 4060 îți oferă extra headroom și latență mai mică în combinație cu upscaling și frame generation (acolo unde merită). AAA cinematic (Cyberpunk 2077, Star Wars, TLoU, AC): 1080p High/Ultra cu 60-90 FPS este realist pe RX 7600/RTX 4060. Dacă vrei ray tracing în titluri grele, 4060 se simte mai confortabil datorită DLSS 3. Pentru texturi mari, 16 GB VRAM (7600 XT/4060 Ti 16 GB) îți dă spațiu de manevră.

1080p High/Ultra cu 60-90 FPS este realist pe RX 7600/RTX 4060. Dacă vrei ray tracing în titluri grele, 4060 se simte mai confortabil datorită DLSS 3. Pentru texturi mari, 16 GB VRAM (7600 XT/4060 Ti 16 GB) îți dă spațiu de manevră. Streaming & editare ușoară: ambele tabere au AV1, dar NVENC-ul NVIDIA rămâne etalonul de stabilitate și integrare în aplicații populare. Dacă OBS/Adobe sunt „viața ta”, 4060 are un mic avantaj calitativ și de workflow.

Întrebări la care merită să răspundem înainte de a cumpăra

„NVIDIA sau AMD… sau Intel?”

Depinde ce prioritizezi. NVIDIA are cel mai „rotund” pachet software (DLSS 3, Studio, drivere solide, encoder excelent) și e mai puternică la ray tracing, chiar și în mainstream. AMD livrează o performanță rastru foarte bună per leu, cu FSR 3 și ecosistem simplu (mai ales dacă vrei Smart Access Memory cu Ryzen). Intel Arc e interesant ca preț și are AV1 foarte bun, dar depinde de Resizable BAR și încă vezi uneori surprize în jocuri noi/UE5; dacă ești ok să te joci cu drivere/profiluri, poate fi un „bang for the buck”.

Câți GB VRAM îmi trebuie în 2025?

La 1080p, 8 GB încă sunt suficienți în 80-90% din situații pe setări High, dar vei vedea uneori limitări la „Ultra textures” în titluri grele: unele jocuri pur și simplu blochează treapta „High” pentru texturi cu 8 GB. 12-16 GB oferă confort și 1% lows mai stabile în titlurile care mănâncă memorie. Dacă diferența de preț e mică, ia varianta cu mai mult VRAM; dacă nu, joacă-te deștept cu setările de texturi/streaming.

Ce sursă îmi trebuie?

RX 6600: 450-500 W de calitate (80+ Bronze/Gold), un singur 8-pin e ok.

de calitate (80+ Bronze/Gold), un singur 8-pin e ok. RX 7600 / RTX 4060: 500-550 W sunt mai mult decât suficienți în majoritatea configurațiilor.

sunt mai mult decât suficienți în majoritatea configurațiilor. Intel Arc A750: mergi pe 600 W (consum mai mare și vârfuri de curent mai abrupte).

Nu te zgârci la sursă – e una dintre puținele componente care-ți protejează… toate celelalte componente.

CPU-ul contează?

Da, mai ales dacă vrei 144 FPS în competitive. Pentru 1080p:

Bugete strânse (upgrade pe AM4): Ryzen 5 5600 e încă best-buy. Dacă prinzi 5800X3D la preț bun, e rocket fuel pentru 1080p.

e încă best-buy. Dacă prinzi la preț bun, e rocket fuel pentru 1080p. Pe Intel: Core i5-12400F/13400F/14400F sunt alegeri echilibrate.

sunt alegeri echilibrate. Pe AM5: Ryzen 5 7600/7500F oferă ștaif modern la cost bun, iar upgrade path-ul rămâne deschis.

Când ar trebui să schimb placa video?

Dacă ai o placă mainstream veche de 3-4 ani și ai coborât deja pe Medium/Low în jocurile noi ca să ții 60 FPS, e timpul. Upgrade-urile din 2023-2025 au adus nu doar FPS, ci și codec AV1, upscaling mai bun și consum semnificativ mai mic pe watt.

Placa video ieftina Nvidia

Piața second-hand în 2025: ce merită și ce să eviți

Ce merită dacă prețul e corect: GTX 1660/1660 Super, RTX 2060/2060 Super, RX 5600 XT, RX 6600 (ideal, dacă prinzi cu garanție). Sunt plăci care încă duc 1080p High în condiții bune.

Ce evit în general: modele cu 4 GB (în afară de scopuri strict eSports), plăci cu blower ieftin, „no-name-uri” rebranduite, sau modele care au stat ani în mining. Dacă totuși vrei să riști, cere dovadă de temperaturi, profil de ventilatoare și un mic log dintr-un test (și să fie filmat, nu doar screenshot).

Preț corect? Ca regulă rapidă, nu plăti SH mai mult de 70-75% din costul unui model nou echivalent ca performanță. Dacă diferența e mai mică, mai bine alegi nou, cu garanție.

Recomandări rapide pe scenarii (1080p)

Buget minim pentru AAA modern (High 60 FPS): RX 6600. Dacă prinzi RX 7600 mult sub 1.400 lei, sari pe el.

RX 6600. Dacă prinzi RX 7600 mult sub 1.400 lei, sari pe el. „Vreau drivere stabile, encoder beton și ray tracing ok”: RTX 4060.

RTX 4060. „Am nevoie de 16 GB VRAM, dar buget strâns”: RX 7600 XT dacă e sub ~1.800 lei. Dacă trece de 2.000, mai bine aștepți o ofertă de 4060 Ti 16 GB sau te uiți la modele superioare la promo.

RX 7600 XT dacă e sub ~1.800 lei. Dacă trece de 2.000, mai bine aștepți o ofertă de 4060 Ti 16 GB sau te uiți la modele superioare la promo. eSports 144 Hz: RX 7600 sau RTX 4060, în funcție de jocurile preferate și tehnologiile suportate.

De ce au dispărut recomandările vechi (GT 730, GTX 750 Ti, GTX 1060 etc.)

Simplu: sunt prea departe de ce cer jocurile din 2024-2025. Poate că un GTX 1060 încă „intră” în jocuri pe Medium, dar vei lovi constant în limite de VRAM și de arhitectură. Iar plăci precum GT 730/740 nu mai sunt pentru gaming – sunt soluții de ieșire video și atât. Da, costă puțin, dar dai bani pe ceva care nu face ce vrei. Mai bine un RX 6600/7600 sau RTX 4060 la promo și ai scăpat de compromisuri dureroase.

Concluzia pe scurt

Cel mai mic buget cu sens (nou): RX 6600.

RX 6600. Best-buy general la 1080p în 2025: RX 7600 sau RTX 4060 – alegerea se face după preferințe de ecosistem (FSR vs DLSS, encoder, ray tracing).

RX 7600 sau RTX 4060 – alegerea se face după preferințe de ecosistem (FSR vs DLSS, encoder, ray tracing). VRAM pentru liniște sufletească: dacă diferența de preț e mică, 16 GB (RX 7600 XT/4060 Ti 16 GB) aduc stabilitate la texturi mari; altfel, 8 GB rămân absolut utilizabili cu setări echilibrate.

dacă diferența de preț e mică, 16 GB (RX 7600 XT/4060 Ti 16 GB) aduc stabilitate la texturi mari; altfel, 8 GB rămân absolut utilizabili cu setări echilibrate. Eficiență & software: 4060 strălucește la consum/tehnologii; RX 7600 strălucește la preț/FPS. A750 e wildcard: raport bun preț/FPS, dar cere atenție la platformă și drivere.

Sfatul meu: stabilește-ți clar rezoluția, ținta de FPS și jocurile principale. Apoi uită-te la prețul la zi. Nu te căsători cu brandul – cumpără ce-ți dă cele mai multe cadre pe leu în intervalul tău de preț, cu pachetul de funcții de care chiar ai nevoie.

Recomandările noastre vin din experiență și cercetare atentă. În articol se află și câteva linkuri de afiliere – dacă alegi să cumperi ceva prin ele, noi putem primi un mic comision. Asta ne ajută să menținem site-ul activ, fără niciun cost în plus pentru tine.