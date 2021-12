Se spune că placa video RTX 2060 „actualizat” care urmează să fie lansat în curând are peste 1920 de nuclee CUDA. Cunoscut sub numele de RTX 2060 12GB, placa video este de așteptat să utilizeze 2176 CUDA core ca SUPER RTX 2060. Faptul că noul model are un TDP de bază de 184W (comparativ cu 175W ai versiunii SUPER) face acest nou anunț și mai incomod. Pe hârtie, placa video este de așteptat să fie aproximativ același cu 2060 SUPER, cu excepția lățimii de bandă a memoriei. Varianta 2060 SUPER are o magistrală de 256 de biți, în timp ce modelul de 12 GB oferă lățime de bandă de 192 de biți.

Zvonurile despre RTX 2060 cu 12 GB de memorie circulă printre utilizatori de foarte mult timp. Cele 3 puncte de referință verificate în acest timp sunt: 2176 de nuclee CUDA, 12 GB GDDR6 14 Gbps memorie de 192 de biți și 184 W TDP. Dacă vorbim despre viteze de clock, conform a două surse diferite, vitezele implicite din fabrică de 1650 Mhz sunt de așteptat să fie în jur de 1690 Mhz cu boost .

NVIDIA 12GB RTX 2060, RTX 3060 12GB „ca o alternativă mai ieftină (sperăm că, cu cantitatea de stoc disponibilă acelor jucători), va fi lansata pe piata pe 7 decembrie. Având în vedere că 2060 12GB are aproape aceleași specificații, poate funcționa aproape la fel. Caracteristicile care vor lipsi din modelul Turing sunt suportul PCIe Gen4 și ResizableBAR și, de asemenea, trebuie remarcat faptul că nu ar trebui să vă așteptați prea mult de la performanța de ray tracing, deoarece se bazează pe tehnologia First RTX .