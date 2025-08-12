Placa video RTX 5090D V2 este oficială: 24 GB GDDR7 și până la 600 W, lansare pe 12 august în China, la circa 2.880 de dolari

Nvidia a confirmat RTX 5090D V2, o ediție dedicată exclusiv pieței chineze, cu disponibilitate din 12 august. Noul model păstrează poziționarea de vârf, dar vine cu câteva schimbări notabile față de versiunea anterioară. Vorbim despre 24 GB de memorie GDDR7 pe magistrală de 384 de biți, 21.760 de nuclee CUDA și un TDP de 575 W, cu plafon oferit de producători până la 600 W pentru edițiile cu frecvențe mai curajoase. Pe zona de preț, Colorful a listat patru variante pe JD.com între 20.699 și 20.999 CNY, adică aproximativ 2.880–2.900 de dolari, peste așteptările inițiale.

Față de RTX 5090D, V2-ul este o versiune simplificată în primul rând la capitolul memorie: de la 32 GB se coboară la 24 GB, o reducere de 25%. În jocuri, diferența nu ar trebui să schimbe radical experiența, însă în aplicațiile care pot satura VRAM-ul această limitare poate conta. În rest, componenta de putere rămâne generoasă, iar headroom-ul de 600 W deschide ușa pentru modele cu profile termice și acustice bine calibrate, dar și pentru boosturi agresive acolo unde răcirea permite.

Cea mai puternică reacție vine însă din zona de preț. Estimările anterioare indicau un nivel de circa 14.000 CNY, iar listările actuale urcă semnificativ peste. Practic, utilizatorii chinezi privesc o placă ușor tăiată ca hardware față de predecesoare, dar cu un preț aproape identic. Dincolo de cifra în sine, asta sugerează că Nvidia nu vede V2-ul ca „varianta ieftină”, ci ca un produs de nișă, livrat la standarde de top pentru publicul care vrea „tot” și acceptă costul pe măsură.

Pentru entuziaști, mesajul e clar: focus pe randare la vârf și pe stabilitate la rezoluții înalte, cu atenție la scenariile unde 24 GB pot deveni limita. În același timp, faptul că producătorii parteneri oferă până la 600 W arată că vom vedea ediții custom care mizează pe răciri masive, alimentări solide și frecvențe peste medie, cu prețul și consumul aferente.

Prețul sare peste așteptări

Listarea Colorful la aproximativ 2.880–2.900 de dolari este mai sus decât zona anticipată inițial. Pentru public, ecuația valoare/preț se schimbă: nu primești mai multă memorie sau un salt evident de performanță „pe hârtie” față de RTX 5090D, ci o ajustare de specificații cu menținerea prețului premium. Asta poziționează 5090D V2 ca opțiune dedicată celor care urmăresc strict ecosistemul 5090D și vor disponibilitatea imediată în China, fără compromis la capitolul dotări esențiale pentru gaming la nivel extrem.

Ce înseamnă pentru România

Modelul este anunțat ca exclusiv pentru China, ceea ce înseamnă că nu vorbim despre o lansare locală. Pentru utilizatorii din România, subiectul rămâne mai degrabă de urmărit ca reper tehnologic și de preț: vedem cum arată „noua normalitate” pe zona de top atunci când memoria scade, dar consumul și prețul rămân sus. Din perspectiva achiziției, interesul va fi, realist, limitat la colecționari și entuziaști dispuși să plătească premium pentru o ediție destinată altei piețe.

Per total, RTX 5090D V2 este un refresh țintit: mai puțin VRAM, aceeași apetență pentru consum și performanță extremă, plus o etichetă de preț care nu coboară. Un produs care nu încearcă să fie universal, ci să marcheze încă o bornă de putere într-o nișă dispusă să plătească pentru ea.