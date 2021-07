Plante ornamentale la moda in 2021

Am auzit de multe ori de plante ornamentale pentru apartamente, case. Plantele ornamentale se deosebesc de cele obisnuite prin scopul cultivarii lor: se cultiva pentru frumusetea lor. Au inflorescente deosebite, o cromatica unica, particularitati pe care nu le vei gasi la nicio planta obisnuita. Indiferent ce plante ornamentale alegi, acestea pot fi tinute in casa, dar pot fi puse si in gradina, in zonele verzi din medii diferite. Odata puse intr-un anumit mediu, intr-un decor, plantele ornamentale ofera un stil aparte si tranforma atmosfera intr-una mai prietenoasa si mai interesanta. Plus ca avem si un avantaj considerabil daca ne inconjuram de acest tip de plante: ele cresc umiditatea si scad cantitatea de praf din aer si cu 30%.

In foarte multe locuinte aceste Plante ornamentale si-au gasit deja locul si sunt ingrijite cu mare atentie pe toata perioada anului. Nu orice fel de planta ornamentala ajunge in locuintele sau in gradinile noastre. Exista si o moda, trenduri in domeniul plantelor ornamentale, pe care iubitorii de plante le respecta si incearca sa le descopere odata cu trecerea lunilor.

De exemplu, in 2020 la moda au fost acele plante ornamentale cu aroizi, de la aglaonemas la pothos si philodendron, simplu de ingrijit, cu o cromatica uimitoare si forme pe care cu greu le poti ignora. Ce se intampla insa in 2021?

Plante ornamentale in trend in 2021

In 2021 la moda sunt plantele ornamentale care au frunzele cat mai mari, de pilda putem sa cumparam alocasia dar si celebrii filodendroni. Nu ar strica sa avem in casa plante agatatoare, ceva mai complicat de pozitionat si de intretinut, dar spectaculoase prin forma lor. Ca sa evitam generalitatile vom discuta in continuare despre plantele ornamentale in trend in 2021.

Plante ornamentale

Ai inceput deja sa amenajezi o zona verde in locuinta sau in gradina ta? Daca esti mereu la curent cu tot ce e nou si la moda in materie de Plante ornamentale stii deja ca anul acesta trebuie sa isi faca loc in colectia ta de plante si Calathea lancifolia sau planta sarpe cu clopotei.

Spre deosebire de alte plante ornamentale, aceasta are si un model destul de ciudat pe frunze, tija e colorata intr-un mov superb. Nu degeaba s-a facut trimiterea la simbolul sarpelui cu clopotei. E o planta care se ingrijeste usor, stii rapid cand are nevoie de ceva pentru ca frunzele ii atarna daca vrea apa.

Ea va putea sta foarte bine langa alta planta vedeta a anului 2021, Rhapis Palm sau cum mai e cunoscuta Palmierul Doamnei. Originea sa chinezeasca nu trebuie sa te sperie, e usor de ingrijit, are nevoie insa de lumina indirecta de la soare.

Trebuie sa ii asiguri umiditate, umezeala cat mai multa ca sa supravietuiasca, se ingrijeste foarte simplu pe tot parcursul anului, este o planta mare care va atrage atentia indiferent unde o pui. Palmierul Doamnei va fi o planta ornamentala care va sta alaturi de tine ani intregi daca o ingrijesti, rezistenta sa e foarte mare si ar putea sa fie noul tau prieten ani buni.

Begonia planta cu cel mai frumos coronament ornamental

Chiar daca poate nu ai auzit de ea pana acum, Begonia Maculata sau Begonia patata in termeni populari este la moda in 2021. E o planta care impresioneaza la prima vedere prin frunzisul sau bogat, are pete argintii pe frunze, spatele lor e rosu, iar lumina solara indirecta e perfecta pentru ea.

Aproape de ea vei putea sa asezi anul acesta si Alocasia Calidora sau Urechea elefantului. Are niste frunze mari, greutate peste asteptari, e impunatoare si isi are originea in indepartata Africa.

Si in cazul ei lumina va fi indirecta daca vrei sa o ai cat mai mult timp in casa. Cromatica e neobisnuita si e accentuata de venele verzi si galben cu mov de pe ambele sale parti, inaltimea ei poate depasi 25 de cm, ceea ce o va scoate in evidenta in orice fel de context.

Pentru amenajerea locuintei si obtinerea unui decor superb, plantele sunt solutia la care trebuie sa apelezi. Indiferent de stilul de design ales, acestea se incadreaza perfect cu orice combinatie de mobilier. Fie ca mergi pe design rustic, fie modern sau vintage, plantele si florile aduc cu ele miresmele anotimpurilor tarzi. Umple spatiu din casa cu dragostea si bucuria ce izvoraste din aceste frumuseti ale naturii. Tu ce Plante ornamentale ai achizitionat recent si le recomanzi?