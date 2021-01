La fel ca Microsoft și faimosul său Game Pass , Sony profită de la începutul anului 2021 pentru a dezvălui noile jocuri care vor ajunge în PS Now . Aflați acum lista noilor jocuri care intră în serviciu, cât vor rămâne acolo și ce jocuri vor părăsi PS Now începând cu această lună.

Jocuri disponibile pe PlayStation Now ianuarie 2021

Pentru această primă lună a anului, Sony atacă puternic odată cu sosirea a două jocuri mari semnate Ubisoft pe de o parte și 2K Games pe de altă parte timp de șase luni. Serviciul PS Now întâmpină astfel The Crew 2 până în această vară, precum și jocul de luptă WWE 2K Battlegrounds, care prezintă cei mai renumiți luptători într-o versiune „de desene animate”. Este, de asemenea primita sosirea lui Frostpunk timp de cel puțin un an. La fel și două jocuri care se alătură serviciului fără timp limitat cu Helldivers și Surviving Mars.

The Crew 2 – Sosire la 6 ianuarie 2021, disponibil până la 5 iulie 2021

WWE 2K Battlegrounds – Sosire pe 6 ianuarie 2021, disponibil până pe 5 iulie 2021

Frostpunk – Sosire la 6 ianuarie 2021, disponibilă cel puțin până la 5 ianuarie 2022

Helldivers – Sosire la 6 ianuarie 2021, disponibil pe termen nelimitat

Surviving Mars – Sosire la 6 ianuarie 2021, disponibil pe termen nelimitat

Days Gone paraseste catalogul PS Now

Disponibil de la sfârșitul verii, Days Gone părăsește astăzi PlayStation Now. Prin urmare, nu va mai fi posibil să descoperiți aventurile diaconului St John și să faceți față hoardelor de zombi de pe PS Now. Cu toate acestea, dacă sunteți abonat la PS Now, Days Gone este încă oferit în colecția PS + pe PS5, cu un mic bonus ca optimizare pentru următoarea generație.

Ce este PS Now?

PS Now este un serviciu de la Sony Interactive Entertainment lansat treptat de din 2018. Ideea? Primiti un catalog de jocuri printr-un sistem de abonament care oferă jocuri mai mult sau mai puțin recente pe PS2, PS3, PS4 și în curând pe PS5. Astfel, pentru 9,99 € pe lună, veți putea avea acces nelimitat la peste 700 de jocuri pe PlayStation.