PlayStation Plus aprilie 2022: lista de jocuri PS4 și PS5 oferite s-a scurs

Inca o dată, lista jocurilor oferite abonaților PlayStation Plus s-a scurs cu câteva zile înainte de anunțul oficial. În program, vom găsi așadar Slay The Spire, Hood Outlaws and Legends și SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom.

Acum este un obicei. Chiar înainte ca Sony să dezvăluie lista oficială a jocurilor PS4 și PS5 oferite cu abonamentul PlayStation Plus, DealLabs, evident, bine informat, a lansat numele jocurilor din timp. În timp ce lista din martie i-a bucurat pe mulți cu Ghostrunner și modul multiplayer al lui Ghost of Tsushima, cea din aprilie nu trebuie să fie mai prejoasa de predecesorul său, deoarece oferă foarte popularul Slay The Spire. Înainte de a prezenta fiecare nou titlu din catalog, iată cele trei jocuri oferite în această lună:

Slay The Spire

Hood Outlaws and Legends

Spongebob: Battle for Bikini Bottom

Slay The Spire (PS4)

Să începem cu miticul Slay the Spire, unul dintre cei mai buni rogue like-uri din ultimii ani. Alege între Soldatul de Fier, Tăcut, Defect sau Gardian și pornește într-o mare aventură pentru a cuceri Săgeata. Pentru a înfrunta creaturile care se vor opune ascensiunii tale, va trebui să construiești un pachet puternic format din cărți care îți acordă puteri speciale. Cu toate acestea, aveți grijă să nu vă pierdeți în hartă, deoarece este generată procedural.

Hood Outlaws and Legends (PS4 si PS5)

Un alt joc în care va trebui să-ți alegi cu atenție personajul. Fie că ești Robin, John, Marianne sau Tooke, obiectivul este același: infiltrează-te într-o temniță în care este ascunsă o comoară prețioasă în timp ce te confrunți cu echipa adversă care nu va reuși să-ți pună o spiță în roți. Pentru că da, Hood Outlaws and Legends este un joc multiplayer și va trebui să dai dovadă de furtivitate și viclenie fără greș pentru a obține recompensa.

Spongebob: Battle for Bikini Bottom (PS4)

Lansat inițial în 2003 pe GameBoy, SpongeBob: Battle for Bikini Bottom are dreptul la o versiune „Rehydrated” (înțelegeți remasterizat) în 2020 pentru PS4. Ca și în desene animate, va trebui să il înfrunți sinistrul Plancton pentru a-și dejuta planul machiavelic de a prelua orașul. De pus în mâinile tuturor fanilor serialului.