PlayStation Plus Extra și Premium, răspunsul lui Sony pentru Xbox Game Pass

Sony a făcut în sfârșit anunțul oficial pentru noile versiuni ale abonamentelor PlayStation Plus. Cu noile versiuni de abonament, compania își propune să răspundă mai puternic la serviciul Microsoft Xbox Game Pass. PlayStation Plus reunește serviciile PlayStation Plus și PlayStation Now sub același acoperiș cu noua sa structură. Cu noile pachete numite PlayStation Plus Extra și PlayStation Plus Premium, jucătorii vor putea să experimenteze multiplayer, precum și să joace anumite jocuri PlayStation pe internet sau să le descarce pe dispozitivele lor.

Aceste noi pachete de abonament vor fi disponibile în iunie, mai întâi în Asia, apoi în America de Nord, Europa și restul lumii. În noua eră, PlayStation Now nu va mai funcționa ca serviciu independent.

Unul dintre noile pachete, PlayStation Plus Essential, a fost anunțat ca un preț lunar de abonament de 9,99 USD în SUA și 8,99 EUR pe lună în Europa. Acest pachet va continua să ofere toate posibilitățile pe care PlayStation Plus le-a oferit vreodată. Experiența multiplayer online, două jocuri descărcabile pe lună și stocarea în cloud pentru salvarea jocurilor se numără printre ofertele de pachete. Pe scurt, nu există nicio schimbare în acest pachet de abonament PlayStation Plus.

PlayStation Plus Extra adaugă 400 de jocuri PS4 sau PS5 peste toate caracteristicile esențiale. Va fi posibil să descărcați jocuri și în acest pachet. Costă suplimentar 14,99 dolari pe lună în SUA și 13,99 euro pe lună în Europa.

Al treilea pachet, PlayStation Plus Premium, are o taxă lunară de abonament de 17,99 USD în SUA și 16,99 EUR în Europa. Toate posibilitățile oferite de Essential și Extra vor fi disponibile și în pachetul Premium. În plus față de acestea, un total de 340 de jocuri, inclusiv jocuri PS3 selectate, vor fi jucate în cloud. Catalogul de jocuri clasice va avea atât opțiuni de descărcare, cât și de jucat online. În acest catalog, jocurile PlayStation, PS2 și PSP vor aștepta jucători.

În declarația sa pe această temă, CEO-ul PlayStation, Jim Ryan, a folosit următoarele afirmații: „Pachetele de abonament Extra și Premium reprezintă o mare evoluție pentru PlayStation Plus. Obiectivul nostru principal în aceste pachete va fi să oferim utilizatorilor noștri sute de jocuri, inclusiv conținut de cea mai înaltă calitate.”