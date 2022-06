PlayStation Plus iulie 2022: Jocurile gratuite au fost scurse

Jocurile pe care serviciul de abonament Sony, PS Plus le va oferi luna viitoare, în iulie, s-au scurs. Iată jocurile PlayStation Plus iulie 2022!

S-au scurs jocurile gratuite pe care serviciul PS Plus, care a fost recent reînnoit și oferit utilizatorilor. Când ne uităm la jocurile PlayStation Plus iulie 2022, vedem că valoarea totală a celor trei jocuri depășește 50 de euro.

Jocurile PlayStation Plus din iulie 2022 au fost dezvăluite

Potrivit posterului distribuit de billbil-kun pe Dealabs, producțiile care vor deveni gratuite luna viitoare sunt următoarele;

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

The Dark Pictures: Man of Medan

Arcadegeddon

Crash Bandicoot 4, un joc platformă dezvoltat de Toys for Bob și publicat de Activision, a fost lansat pe 16 septembrie 2020. Man of Medan este un joc survival horror dezvoltat de Supermassive Games și publicat de Bandai Namco Entertainment.

Două dintre jocuri vor fi disponibile atât pentru PS 4, cât și pentru PS 5. Doar posesorii de PlayStation 4 vor avea acces la The Dark Pictures: Man of Medan. Acest utilizator, care are porecla Billbil-kun, a anunțat jocuri de multe ori înaintea lui Sony și nu a greșit niciodată.

Din acest motiv, putem considera cu siguranță că jocurile PS Plus iulie vor fi aceste trei producții. Deci, ce părere aveți despre jocurile PS Plus din iulie?