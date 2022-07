Playstation Plus: listă de jocuri oferite în august 2022 este disponibilă

Acum este o tradiție. Site-ul Dealabs și-a făcut o obișnuința să bată sistematic Sony la post, dezvăluind în prealabil lista exactă de jocuri oferite în fiecare lună abonaților Playstation Plus. Luna august nu face excepție de la regulă, site-ul tocmai a împărtășit numele titlurilor oferite.

Deocamdată, trebuie recunoscut că site-ul a avut dreptate de fiecare dată. În iulie 2022, site-ul a anunțat sosirea Crash Bandicoot 4 , Dark Pictures: Man of Medan și Arcadegeddon. O selecție confirmată la scurt timp de Sony.

Iar odată cu apropierea începutului de august, site-ul Dealabs a publicat din nou cu câteva zile înainte presupusa listă de jocuri oferite luna aceasta tuturor abonaților Playstation Plus, toate formulele incluse (fie Essential, Extra sau Premium).

Lista de jocuri disponibile pe PS Plus in August 2022

În primul rând, jucătorii vor putea pune mâna pe Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 Deluxe Cross-gen Pack pe PS5 și PS4. Aceasta este o compilație a primelor două episoade din această saga lansată în 1999 și 2000. Desigur, cele două titluri au beneficiat de un facelift binevenit și de o măiestrie excelentă, reluând în același timp experiența arcade care le-a făcut să aibă succes. Există, de asemenea, modul multiplayer cu ecran divizat și editorul de skatepark. O necesitate pentru fanii de skateboard.

Apoi, jucătorii vor putea descoperi cea mai recentă tranșă a licenței Yakuza, și anume Yakuza: Like A Dragon (PS4 și PS5). Rețineți că acest episod a marcat o revoluție majoră în istoria sagăi, deoarece sistemul tradițional de luptă Beat Them All a făcut loc unui stil RPG și a luptei pe ture. În ciuda acestei schimbări de direcție, titlul este excelent și se bucură de o narațiune buna.

În sfârșit, încheiem această selecție din august 2022 cu Little Nightmares pe PS4. Prima producție a studioului Tarsier își trage inspirația direct din platforme celebre precum Limbo sau Inside, fără a uita opera chinuită și glaucă a lui Tim Burton. Jucați în rolul lui Six, un copil care va trebui să scape de pe o navă gigantică locuită de niște ființe neprietenoase.