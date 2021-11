Vă prezentăm jocurile PlayStation Plus oferite gratuit în noiembrie 2021. Ca în fiecare lună, Sony oferă abonaților o selecție de titluri: jocuri PS5 și PS4, iar acum trei jocuri PS VR. În noiembrie, puteți colecta un total de 6 jocuri cu diverse arome.

În ultimele zile ale fiecărei luni, Sony dezvăluie lista de jocuri PlayStation Plus oferite pentru luna următoare. Jocurile PS Plus disponibile gratuit în noiembrie 2021 au fost prezentate pe 28 octombrie. Și, ca de multe ori, selecția se scursese cu câteva zile înainte de anunțul oficial. Prin urmare, abonații au dreptul la 6 jocuri luna aceasta .

În detaliu, acestea sunt 2 jocuri lansate simultan pe PS5 și PS4, un joc PS4 care poate fi jucat pe PS5 prin magia retrocompatibilității. Și, în sfârșit, așa cum a promis Sony, abonații vor putea acum să descopere încă trei jocuri PS VR . Acesta este cazul în luna noiembrie 2021, care marchează cea de-a cincea aniversare a căștilor de realitate virtuală ale companiei japoneze. Așteptăm lista PS Plus în următoarele luni pentru a vedea dacă această generozitate este sustenabilă.

Ce jocuri PlayStation Plus sunt disponibile în noiembrie 2021?

Luna PlayStation Plus începe pe 2 noiembrie 2021 și durează până pe 7 decembrie. Să începem cu cele mai recente titluri: First Class Trouble și Knockout City . Primul va fi disponibil pentru abonați în ziua lansării sale pe PS5 și PS4, deoarece va fi lansat pe 2 noiembrie. Al doilea a fost eliberat în urmă cu doar câteva luni, în mai 2021.

Veți putea, de asemenea, să luați Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Este un joc mai vechi ce fost lansat inițial pe PS3 în 2012. Apoi, pe 8 septembrie 2020, Electronic Arts care este editorul a lansat o versiune remasterizată pe PS4, dar și pe Xbox și Windows.

În cele din urmă, cele trei jocuri PS VR oferite în noiembrie 2021 abonaților PlayStation Plus sunt: The Walking Dead: Saints & Sinners , The Persistence și Until You Fall. Să trecem la prezentarea jocurilor.

First Class Trouble (PS5 si PS4)

First Class Trouble este un joc de deducție socială pentru șase persoane. Deci, este un titlu multiplayer online care are loc la bordul unui crucișător spațial de lux. La începutul jocului, fiecăruia dintre cei șase jucători i se atribuie aleatoriu un rol. Există două tabere: ești fie rezident, fie personoid .

Locuitorii cooperează pentru a neutraliza Rețeaua Centrală de Inteligență Artificială (CAIN) din inima navei. Cei doi Personoizi în ceea ce îi privește vor face totul pentru a-i opri pe Rezidenți și toate loviturile sunt permise (minciuni și înșelăciuni pentru a le distrage atenția de la obiectiv).

Knockout City (PS5 și PS4)

Este un joc de echipă multiplayer competitiv cu reguli inspirate de sportul de echipă dodgeball . Scopul este simplu: să ataci jucătorii echipei adverse cu o minge și există diferite tipuri în joc.Fiecare minge oferă posibilități diferite de atac. Moon Ball, de exemplu, permite jucătorului să sară mult mai sus. Bomb Ball, după cum sugerează și numele, este o bombă cu ceas care explodează la impact.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Re-Reckoning este un RPG care oferă lupte intense într-o lume a jocului întinsă. Explorați secretele lui Amalur: de la orașul plin de viață Rathir până la vasta regiune Dalentarth până la temnițele întunecate din Peșterile Brigand Hall.

În cele din urmă, vă invităm să descoperiți cele trei jocuri PS VR din noiembrie 2021 prin trailerele lor.