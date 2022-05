Noul PlayStation Plus: preț, avantaje și data lansării celor 3 abonamente

Noul PlayStation Plus se dorește a fi un răspuns la Xbox Game Pass. Compus din trei formule de tarifare (Essential, Extra si Premium), abonamentul cuprinde toate avantajele vechiului abonament, la care se adauga un catalog impresionant de jocuri. Accesibil prin streaming sau descărcare, poate ajunge la peste 700 de jocuri de pe toate vechile console Sony. Lansarea în Europa, implicit Romania este programată pentru iunie 2022.

De mult timp, Sony pregătește în culise o replică pentru Xbox Game Pass de la Microsoft. În toată discreția, pe coridoarele companiei s-a discutat un anumit proiect Spartacus, cu ambiția de a oferi jucătorilor un serviciu care să ofere sute de jocuri pentru streaming sau descărcare, totul pentru o mică taxă. Acest nou abonament a fost oficializat de Sony și vă prezentăm aici un rezumat al informațiilor importante.

Care sunt preturile pentru noile abonamente PlayStation Plus?

Principala noutate anunțată de Sony este sistemul de niveluri al noului PlayStation Plus. Cele trei abonamente se numesc Essential, Extra și Premium. Iată lista completă de prețuri pentru Europa:

PlayStation Plus Essential: 8,99 EUR pe lună / 24,99 EUR pe trimestru / 59,99 EUR pe an

8,99 EUR pe lună / 24,99 EUR pe trimestru / 59,99 EUR pe an PlayStation Plus Extra: 13,99 EUR pe lună / 39,99 EUR pe trimestru / 99,99 EUR pe an

13,99 EUR pe lună / 39,99 EUR pe trimestru / 99,99 EUR pe an PlayStation Plus Premium: 16,99 EUR pe lună / 49,99 EUR pe trimestru / 119,99 EUR pe an

Abonamentul PlayStation Plus Essential se bazează pe prețul exact al pachetului disponibil si in prezent. Cei care nu doresc să beneficieze de avantajele formulelor Extra și Premium își pot păstra oferta, fără nicio modificare.

Cand va fi lansat noul PlayStation Plus in Romania?

Sony a anunțat sosirea noului PlayStation Plus în Europa începând cu 22 iunie 2022. Europa este cel mai recent continent care a profitat de ofertă. În unele țări asiatice, noua formulă este disponibilă din 23 mai 2022, ceea ce a permis restului lumii să-i descopere interfața. Iată datele de lansare pentru celelalte regiuni:

Japonia – lansarea este programată pentru 1 iunie 2022

– lansarea este programată pentru 1 iunie 2022 America – programată pentru lansare pe 13 iunie 2022

– programată pentru lansare pe 13 iunie 2022 Europa – lansare programată pentru 22 iunie 2022

Ce avem nou in noul PlayStation Plus?

Abonamentul diferă de cel anterior prin venirea a două noi niveluri de preț. Vechiul PlayStation Plus devine PlayStation Plus Essential. Acum este însoțit de alte două formule: PlayStation Plus Extra și PlayStation Plus Premium. Rețineți că fiecare dintre oferte o include pe cea anterioară: avantajele PS Plus Essential sunt deci incluse în PS Plus Extra iar cele ale PS Plus Extra sunt incluse în PS Plus Premium.

PlayStation Plus Essential păstrează beneficiile vechiului abonament. Aceasta include:

Două jocuri descărcabile în fiecare lună

Reduceri exclusive

Stocarea copiilor de rezervă în cloud

Acces la multiplayer online

PlayStation Plus Extra preia toate aceste active și adaugă încă unul:

Acces la un catalog de 400 de jocuri disponibile local. Jocurile pot proveni de la studiourile interne ale Sony sau de la editori terți cu care firma a încheiat acorduri comerciale.

PlayStation Plus Premium profită de toate beneficiile Extra și adaugă:

Acces la un catalog de 340 de jocuri suplimentare, inclusiv jocuri de pe PlayStation 3, disponibile numai în cloud gaming și titluri de pe PlayStation, PlayStation 2 și PlayStation Portable originale, redate local sau prin streaming

Acces în streaming la toate jocurile oferite în pachetul PlayStation Plus Extra. Adică un total de 740 de jocuri care pot fi jucate de la distanță .

Posibilitatea de a previzualiza viitoarele jocuri PS5 timp de 2 ore

În ceea ce privește jocurile PS3 accesibile prin PS Plus Premium, rețineți că jucătorii vor trebui să se descurce fără niciun DLC al jocurilor PS3 viitoare sau deja disponibile. Sony a confirmat știrea vineri, 27 mai 2022.

Noul PlayStation Plus inlocuieste PS Plus si PS Now?

Da, într-adevăr înlocuiește PS Plus și PS Now. Rețineți că nu mai este posibil să vă abonați la PlayStation Now până la sosirea unor noi formule și că noii abonați vor trebui să adopte planul Premium pentru a profita de avantajele vechiului PlayStation Now. Prin urmare, Sony adoptă poziția Microsoft care deblochează accesul la Cloud doar cu Xbox Game Pass Ultimate.

Rețineți că jucătorii de PC sunt afectați în mod deosebit de această decizie de la Sony. Într-adevăr, acolo unde au trebuit să plătească doar 9,99 EUR/lună pentru a putea juca jocuri PlayStation în streaming, acum vor trebui să se aboneze la abonamentul PlayStation Plus Premium, adică să plătească 16,99 EUR/lună, pentru a avea acces la același serviciu. În plus, nu mai este posibil să vă abonați la un abonament anual pentru PlayStation Now și apoi să profitați de o reducere mare, deoarece pur și simplu a dispărut .

Abonații actuali PS Now vor trece automat la noul abonament PlayStation Plus Premium fără costuri suplimentare. Vor avea așadar acces la toate jocurile în streaming, dar și la toate avantajele PlayStation Plus, inclusiv la cele două jocuri gratuite pe lună. În ceea ce privește foștii abonați PlayStation Plus, aceștia își vor păstra beneficiile abonamentului actual și vor migra automat la abonamentul PlayStation Plus Essential.

Rețineți că, spre deosebire de Game Pass de la Microsoft, Sony nu oferă streaming de jocuri pe smartphone-uri. O alegere deliberată a producătorului, care încearcă să-și lase PS5-ul în centrul ecosistemului său. PlayStation Plus este gândit ca o completare, și nu inima experienței. S-ar putea întâmpla într-o zi, dar nu este chiar în concordanță cu strategia actuală.

Pe ce suport este disponibil PlayStation Plus?

Desigur, va fi disponibil pe PlayStation 5. Nivelurile Extra și Premium ar trebui, de asemenea, să fie deosebit de potrivite pentru proprietarii unei ediții digitale PlayStation 5 care nu este echipată cu un player Blu-Ray.

Sony confirmă, de asemenea, că jucătorii PS4 nu vor fi excluși. Sony nu are niciun interes să se priveze de flota uriașă de console din generația anterioară. Mai ales că lipsa de PS5 nu slăbește și că PS4 este încă în producție pentru a compensa lipsa PS5. Prin urmare, streamingul de jocuri va fi compatibil cu această consolă, permițând jucătorilor PS4 să joace jocuri de ultimă generație fără PS5.

În cele din urmă, Sony confirmă că noul PlayStation Plus este compatibil și cu PC-ul, chiar dacă această compatibilitate este limitată. Aceasta nu este o surpriză, deoarece PS Now era disponibil pe computer. Dar, întrucât serviciul folosește cloud gaming pentru a funcționa pe această platformă, este util doar nivelul Premium, cel mai scump.

Vor fi disponibile jocurile PlayStation Studios in ziua lansarii?

Noul PlayStation Plus

Da, Sony anunță că toate titlurile PlayStation Studios vor fi disponibile. Prin urmare, compania anunță viitoarea integrare a titlurilor emblematice din catalogul PlayStation 5 în oferta sa, inclusiv:

Death Stranding

God of War

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

Returnal

Pe de altă parte, titlurile exclusive foarte recente ( Horizon Forbidden West , Elden Ring, Gran Turismo 7 etc.) nu sunt incluse. Sperăm, evident, că Sony va ajunge într-o zi să imite Microsoft în acest punct. Jocurile PS2 și PS1 sunt, de asemenea, în meniu, cum ar fi Siphon Filter (Playstation, 1999), Siphon Filter 2 (Playstation, 2000), Siphon Filter: Dark Mirror (PSP și PS2, 2006/2007) și Siphon Filter Logan’s Shadow (PSP). și PS2, 2007).

PlayStation Plus Video Pass este inclus in noul PS Plus?

PlayStation Plus Video Pass nu este inclus. Pentru a vă aminti, acesta este un serviciu SVOD care oferă acces la un catalog de filme și seriale ale căror drepturi sunt deținute de Sony Pictures, o fază de testare care a fost lansată în Polonia în 2021. Sony are clar argumente de afirmat în ceea ce privește video la cerere cu producțiile sale interne. Grupul japonez deține și platforme precum ADN, Crunchyroll și Wakanim, care pot fi îmbunătățite prin integrarea unei oferte PlayStation.

Prima parere de la jucatori despre noul PS Plus

De pe 23 mai 2022, reproiectarea PS Plus este disponibilă în mai multe țări asiatice. Oportunitatea jucătorilor de a oferi primele impresii… și la fel de mult să spună că nu sunt cu adevărat pozitivi. Vina in primul rand cu un numar de jocuri accesibile mult mai limitat decat cel promis de Sony.

La aceasta trebuie adăugată o politică de prețuri considerată scandaloasă. Într-adevăr, jucătorii care au acumulat ani de abonamente PS Plus datorită ofertelor promoționale vor trebui să plătească diferența dacă doresc să treacă la planul Extra sau Premium de pe PS Plus. Suficient pentru a-i face pe jucători să se înfioreze deja la câteva ore după lansare .

În cele din urmă, Sony a preferat să dea înapoi în fața nemulțumirii jucătorilor, asigurând în trecere că a fost o eroare tehnică și că jucătorii care plătiseră diferența vor fi rambursați în zilele următoare.