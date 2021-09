Jocurile gratis PS Plus din septembrie 2021 au fost anunțate. Jocurile care au apărut odată cu scurgerea în lunile precedente au fost acum anunțate de Sony. Iată jocurile gratuite:

Sony anunță jocuri gratuite PS Plus în septembrie 2021

PS Plus, serviciul de abonament Sony pentru utilizatorii PlayStation, entuziasmează jucătorii, anunțând noi jocuri gratuite în fiecare lună . Aceste jocuri, care pot fi jucate gratuit timp de aproximativ o lună, sunt anunțate de Sony la începutul fiecărei luni.

Printre jocurile gratuite din septembrie ale serviciului PS Plus, jocurile Hitman 2 și Predator: Hunting Grounds au fost lansate pentru PS4 și Overcooked: All You Can Eat pentru utilizatorii PS5. După cum am spus mai devreme, jocurile vor fi deschise jucătorilor pe 7 septembrie .

Hitman 2 a fost lansat pentru prima dată de Square Enix în 2018 . Jocul trimite agentul 47 în diferite locații noi, inclusiv Miami, Mumbai și pădurea tropicală columbiană. Scopul jocului, desigur, este de a elimina țintele date prin asasinare.

Four Military’s Predator , care este un joc multiplayer împotriva războiului Predator: Hunting Grounds , a fost publicat în aprilie 2020 pe PlayStation 4 și Windows PC. Este posibil să fii în Predator în afară de lupta împotriva Predatorului în joc.

Overcooked: All You Can Eat este un joc de gătit foarte distractiv și foarte activ. Încerci să gătești și să servești mâncare.

Ce părere aveți despre campania de jocuri gratuite PS Plus din septembrie 2021? Ce jocuri credeți că ar trebui oferite? Vă așteptăm comentariile.