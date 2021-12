De peste patru ani, Xbox Game Pass de la Microsoft a crescut constant. Astăzi este probabil printre cele mai competitive servicii de abonament de pe piață, odată cu sosirea în prima zi a tuturor jocurilor Xbox Game Studios. Serviciul Microsoft are peste 18 milioane de abonați la serviciul său.

La rândul său, Sony rămâne în urmă cu PlayStation Now. În ciuda unor restructurări și a jocurilor din ce în ce mai interesante, PS Now nu are încă greutatea. Astfel, firma ar putea lansa un nou serviciu cu numele de cod Spartacus care ar fi faimosul răspuns pentru Game Pass de la Microsoft.

PlayStation Spartacus: raspunsul lui Sony?

Potrivit informațiilor de la publicatia Bloomberg, Sony este pe cale să lanseze un nou serviciu de abonament sub numele de cod „Spartacus” pentru primăvara anului 2022. Evident, acest serviciu ar fi planificat pe PS4 și PS5 și ar putea combina funcționalitatea PlayStation. Plus și actualul PlayStation Now. Sony ar trebui să păstreze marca „PS Plus” și să abandoneze treptat PS Now.

Spartacus (nume provizoriu) le-ar oferi jucătorilor mai multe avantaje, cum ar fi:

Acces la jocuri online (PS Plus)

Jocuri oferite în fiecare lună (PS Plus)

Un catalog de jocuri similar cu Xbox Game Pass pentru PS4 (și mai târziu titluri PS5)

Jocuri în cloud și multe jocuri PSOne, PS2 și PS3 (PS Now)

Pentru moment, Sony nu a dorit să reacționeze la declarațiile Bloomberg. Nu se știe dacă jocurile PlayStation Studios vor fi integrate direct în serviciu sau nu. Dacă lansarea este într-adevăr programată pentru primăvara anului 2022, firma japoneză nu ar trebui să întârzie prea mult să se pronunțe și să-și oficializeze noul serviciu de abonament. Sperăm că prețul va fi rezonabil și că jocurile din catalog vor fi suficient de recente pentru a atrage jucători.