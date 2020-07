PlayStation Store a dezvaluit data de lansare pentru Far Cry 6

Săptămâna aceasta pare a fi plină de surprize atunci când vine vorba de scurgeri de informații, mai ales acum când noul joc Far Cry 6 a fost dezvăluit accidental mulțumită PlayStation Hong Kong store. Desigur, imediat cum s-a aflat de această pagină, compania a acționat și a șters-o din văzul publicului, dar se pare că mai mulți internauți au făcut screenshot-uri care acum circulă pe tot internetul.

Ei bine, pagina divulgă data de lansare pentru FarCry 6, și anume 18 februarie 2021. Așa cum putem vedea din imaginea reprezentativă, protagonistul va fi jucat de Giancarlo Esposito, foarte cunoscut în Breaking Bad. Rolul său îl pune în pielea personajului “Anton Castillo”, dictatorul regiunei fictive Yara, descrisă ca fiind “paradisul tropical încremenit în timp”.

Far Cry 6 page just show up on PS HK Store. 🧐 pic.twitter.com/LXZ1EhGykG

— anjohn0422 (@anjohn0422) July 10, 2020