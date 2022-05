PlayStation VR 2: Sony confirmă peste 20 de jocuri la lansare

Sony a dezvăluit că peste 20 de jocuri sunt pregatite pentru lansarea PSVR 2, acestea au fost confirmate de dezvoltatori de top și dezvoltatori terți, în timpul unei prezentări pentru investitori conduse de CEO-ul Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.

Președintele și CEO-ul Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a împărtășit noi detalii și informații despre strategia PlayStation în viitor, în timpul segmentului Servicii de jocuri și rețea din cadrul ședințelor de afaceri 2022 ale Sony Corporation. Potrivit prezentării, PlayStation VR 2 (sau PSVR 2) se va lansa cu peste 20 de titluri majore .

Nu avem încă prea multe informații despre data lansării PlayStation VR2 , dar având în vedere că Sony pare să aibă o idee destul de clară despre cum arată gama de lansare, este probabil ca rapoartele care anunță data lansării în 2023 să fie corecte. .

În timpul keynote-ului Sony la CES 2022 din ianuarie, Sony a împărtășit specificațiile tehnice oficiale ale următoarei perechi de căști de realitate virtuală, dar mai ales a confirmat numele controlerului său VR: PlayStation VR2 Sense. În cadrul conferinței, Sony a menționat și primul joc PSVR2: Horizon Call of the Mountain de Guerrilla și Firesprite.

Dezvoltat de Guerrilla Games în parteneriat cu dezvoltatorul britanic Firesprite, recent achiziționat, Call of the Mountain este descris ca un joc original conceput special pentru PS VR2, care „ va deschide porțile jucătorilor către o lume mai adâncă decât cea a lui Horizon”.

Pentru a vă aminti, Call of the Mountain nu vă va pune în pielea lui Aloy, protagonistul roșcat din Zero Dawn și Forbidden West. Cu toate acestea, vei avea șansa de a întâlni și alte personaje din franciză în timpul aventurii tale .

Știm că o serie de alte echipe lucrează la PS VR2, inclusiv Coatsink, nDreams și Fast Travel Games, dar anunțurile despre acesta au fost destul de rare. Oricum, Sony a prezentat deja cum ar arăta căștile sale VR de a doua generație la o conferință din februarie și abia așteptăm să le încercăm.