Pluginuri practice pentru WordPress

Pentru a face blogging, aveţi la dispoziţie platforme online sau utilitare (care se pot instala pe hosting-ul propriu). Cele mai reprezentative platforme online sunt WordPress.com, Blogger.com, Blogu.lu, Tumblr.com și Postereous.com, dar acestea oferă servicii pentru blogging cu un minim de facilități, printr-un set restrâns de module sau teme. Dintre platformele utilitare, cele mai des utilizate sunt WordPress și Typo3, rareori Drupal sau Joomla.

WordPress este cea mai populară platformă pentru blogging, indiferent dacă e folosită shared sau standalone. Lansată în anul 2003, platforma este reactualizată periodic și notorietatea sa i-a adus în 2011, odată cu versiunea 3.0, peste 65 de milioane de download-uri, iar cuvinte precum wordpresser, wordpressing sau wordpressographer au intrat în limbajul comun al utilizatorilor de WordPress.

Pe scurt, WordPress este o platformă versatilă, care le permite utilizatorilor să controleze și să personalizeze funcționalitatea și designul site-ului lor.

Ce sunt plugin-urile de WordPress?

Pluginurile sunt acele module care extind funcționalitatea de bază a platformei WordPress. În opinia mea, plugin-urile sunt cea mai bună parte din WordPress, dar folosirea lor necesită și câteva cunoștințe despre platformă. Totodată, se spune că instalarea prea multor plugin-uri poate dăuna performanței site-ului tău sau poate duce chiar la încetinirea vitezei de încărcare a paginilor.

Adevărul este că numărul de pluginuri instalate nu este important, ci mai degrabă calitatea codului care stă în spatele lor. Indiferent dacă folosești 70 de pluginuri sau doar două, ele trebuie să fie compatibile cu versiunea instalată de WordPress și, dacă vrei să te ferești de erori și bătăi de cap, nu instala două pluginuri care îndeplinesc aceeași funcționalitate.

Plugin-uri practice pentru WordPress

În WordPress, pluginurile se împart în mai multe categorii: pentru prevenirea spam-ului, optimizare SEO, social media, caching și performanță, publicare și flux RSS, formulare de contact, statistici și măsurători etc.

Pornind de la câteva dintre modulele pe care eu le folosesc pentru blogul meu personal, am făcut o listă cu cele mai practice plugin-uri pe care să le puteți folosi pentru WordPress și care vă vor face activitatea de blogging mult mai ușoară:

###

Prevenirea spam-ului

1. Akismet

Toți cei care au un blog știu ce înseamnă comentariile nedorite și irelevante. Pentru a preveni acest lucru există Akismet, probabil cel mai popular filtru de spam din lume. Acest plugin preia textul unui comentariu, îl trimite către serverele Akismet unde, pe baza unor criterii, se decide dacă este sau nu spam. În cazul unui răspuns negativ, acesta nu este publicat și va fi afișat în tabelul de comentarii spam din panoul de administrare.

2. Bad Behaviour

Acest plugin este compatibil inclusiv cu WordPress și este puțin diferit de Akismet. Însă funcționează ca un „paznic”, reușind să prevină spam-ul și chiar împiedicându-l să obțină acces pe blogul tău.

###

Optimizare SEO

1. All-in-one SEO Pack

Te-ai decis să faci blogging și îți dorești ca oamenii să te citească, dar uneori acest lucru va fi greu de îndeplinit dacă nu ai și o poziționare cât mai bună în motoarele de căutare. Vestea bună e că All-in-one SEO Pack poate face asta pentru tine. Recomandat în special pentru începători, acest plugin pentru optimizare SEO trebuie doar instalat și nimic mai mult. De la meta tags, link building și chiar optimizarea titlurilor pentru motoarele de căutare, All-in-One SEO Pack face toate astea în mod automat, iar tu te vei bucura de o vizibilitate cât mai bună.

2. WordPress SEO

La fel ca All-in-one SEO Pack, acest plugin te ajută la optimizarea blogului tău pentru motoarele de căutare. Trebuie doar să urmărești instrucțiunile de configurare. Setările pot fi folosite pentru a optimiza fiecare pagină în parte sau pentru a crea XML sitemaps. Totodată, te ajută să te concentrezi pe cuvintele-cheie atunci când scrii un articol.

De reținut: instalarea ambelor module poate dăuna grav blogului tău!

###

Caching și performanță

1. W3 Total Caching

Un plugin foarte complex utilizat în special de blogurile cu trafic ridicat. Permite multiple metode de caching și compresie, îmbunătățind de 10 ori viteza de încărcare a paginilor. Are o integrare bună cu CDN-urile și oferă suport pentru accesul de pe mobil.

2. WP Super Cache

Crește viteza de încărcare a articolelor prin crearea unor pagini statice, reducând astfel timpul de răspuns al blogului tău.

###

Publicare de flux RSS

1. FD FeedBurner

Un plugin care redirecționează atât fluxul generat pe blogul tău, cât și fluxul comentariilor articolelor către FeedBurner. Tot ce trebuie să faci este să inserezi adresa fluxului tău de FeedBurner în acest plugin.

2. FeedBurner FeedSmith

Acest plugin detectează și accesează fluxul RSS de pe blogul tău și îl redirecționează către FeedBurner. În același timp, preia și redirecționează fluxul RSS în funcție de tag-uri și categorii.

###

Statistici/ Măsurători

1. Google Analyticator

Adaugă automat codul JavaScript necesar pentru logare de trafic pe orice blog care folosește o platformă WordPress. De asemenea, acesta include widget-uri care afișează statisticile de Google Analytics în interfața de administrare și pe blog, fără ca tu să mai fii nevoit să accesezi contul personal de Google Analytics.

2. Google Analytics for WordPress

Cam același lucru cu Google Analyticator. Analizează traficul blogului tău folosind uneltele din Google Analytics. Se integrează ușor cu API-ul de Google Analytics. Trebuie doar să instalezi pluginul, să te autentifici cu contul de Google, îți selectezi blogul și cam atât.

3. WP UserOnline

Acest plugin afișează câți utilizatori sunt online în timp real, furnizând detalii statistice despre aceștia (membri, comentatori, vizitatori și roboți).

4. WassUp

Analizează traficul vizitatorilor de pe blogul tău în timp real și oferă statistici în ordine cronologică, grafice și chiar un widget lateral.

5. Blog Metrics

Un plugin foarte util care calculează și măsoară automat numărul de articole pe lună, media cuvintelor per articol, numărul de comentarii per articol, trackback-urile per articol și alte cifre utile care te ajută să îți faci o imagine de ansamblu asupra blogului tău.

6. Popularity Stats

Include detalii despre popularitate cum ar fi Google PageRank, Alexa Rank sau numărul de linkuri către blogul tău.

###

Social Media

1. Facebook Likes You!

Un plugin simplu de configurat care facilitează adăugarea butonului de Like pe blog sau adăugarea unui Like Box.

2. Facebook Page Publish

Ajută la publicarea articolelor tale pe profilul sau pagina ta de Facebook.

3. WP to Twitter

Actualizează statusul tău de Twitter în momentul în care publici un articol nou, folosind serviciul tău de scurtare a URL-ului.

4. Google Plus One Button

Permite integrarea rapidă a butonului de Google +1 și plasarea acestuia înainte sau după articol.

5. ShareDaddy

Un plugin de social media sharing „all-in-one” foarte util, cu toate că eu prefer să instalez fiecare buton de share în mod individual, pentru a-mi face blogul să arate mai aerisit. ShareDaddy e un plugin complex care permite vizitatorilor publicarea articolelor pe mai multe platforme de socializare: Twitter, Facebook, Reddit, StumbleUpon, PressThis, Digg. De asemenea, oferă facilități de printare și e-mail. Butoanele de share pot apărea sub formă de text sau icoane, ori ambele.

###

Formulare de Contact

Contact Form 7

Este folosit pentru a genera și pentru a administra multiple formulare de contact și permite ca informațiile completate de către vizitatori să fie direcționate către o adresă de e-mail prestabilită. Oferă suport pentru Akismet și Captcha.

###

Bonus:

Jetpack by WordPress

De curând a fost lansat acest plugin full-options ce conține o suită de facilități necesare unui utilizator care folosește intens platforma WordPress:

Oferă suport pentru Akismet;

Permite vizitatorilor să se aboneze comentariilor și articolelor tale;

Oferă informații despre comentatorii care folosesc Gravatar;

Furnizează statistici folosind platforma WordPress.com;

Conține un set de butoane de social media sharing;

Integrează serviciul de scurtare a linkurilor de la WordPress (wp.me);

Completează setul de widget-uri furnizate de WordPress, înlesnind adăugarea de imagini, listarea statusul de Twitter sau chiar adresele fluxurilor de RSS;

Te ajută să scrii articole și să inserezi conținut video sau chiar formule matematice.

Cu alte cuvinte, JetPack conține tot ceea ce e nevoie pentru a ușura munca unui blogger.

MobilePress

Dat fiind faptul că trăim în era comunicațiilor mobile, un blog trebuie neapărat să fie accesibil și de pe browser-ele telefoanelor mobile. Pentru acest lucru există MobilePress, un plugin care elimină elementele de design ale unui blog și facilitează astfel citirea articolelor de pe un smartphone.

*Fiecare plugin de mai sus este free și se instalează foarte ușor, intrând în secțiunea de Plugins din panoul de administrare (Dashboard).

Desigur că, pe lângă această listă de mai sus, există o multitudine de plugin-uri utile pentru WordPress, în variante free sau chiar premium. Cel mai important este să le identificați pe cele care vi se potrivesc sau care servesc cel mai bine versiunii instalate de WordPress.

Iar acum sunt foarte curioasă: Voi ce pluginuri folosiți pentru blogul vostru?