POCO Global a anunțat astăzi lansarea cel mai performant smartphone din segmentul său pentru experiențe de divertisment imersive POCO M4 Pro 5G.

Dotat cu un procesor de nivel flagship MediaTek Dimensity 810 construit pe 6nm, încărcare rapidă la 33W, display smart FHD+ și o cameră principală de 50MP, POCO M4 Pro 5G este smartphone-ul care le va depăși așteptările tinerilor.

București, România, 9 noiembrie 2021 – POCO, unul dintre cele mai populare branduri de tehnologie pentru tinerii din întreaga lume, a anunțat astăzi lansarea globală a POCO M4 Pro 5G, un mid-range ce le asigură utilizatorilor experiențe de divertisment imersive. Telefonul va fi disponibil la nivel global, inclusiv în țările din vestul Europei și din sud-estul Asiei.

Noul dispozitiv POCO aduce în prim-plan procesorul de nivel flagship MediaTek Dimensity 810 construit pe 6nm și este o alegere smart datorită prețului său imbatabil. POCO M4 Pro 5G are un design cool, este dotat cu un display cu rată de refresh de 90Hz și se încarcă rapid la 33W, specificații care duc experiențele de streaming video și de gaming zilnice la un alt nivel.

“Seria M este destinată tinerilor care caută cel mai bun raport calitate-preț și POCO M4 Pro 5G este un telefon care le va depăși așteptările”, a spus Kevin Qiu, Președintele POCO Global. “Prin specificațiile aduse în premieră, printre care performanțele mai bune și încărcarea rapidă la 33W, POCO M4 Pro 5G este fără doar și poate cel mai bun telefon pentru divertisment pe care l-am lansat în Seria M până la momentul de față”.

1 of 10 - +

Un plus de putere asigurat de procesorul MediaTek Dimensity 810

POCO M4 Pro 5G este punctul culminant al tehnologiei de ultimă generație și oferă cele mai bune experiențe de vizionare de conținut și de gaming din segmentul său. Mediatek Dimensity 810 este un procesor octa-core ce aduce un salt important al performanțelor în comparație cu generația precedentă și asigură o eficiență de neegalat. Dezvoltat pe arhitectura de 6nm, POCO M4 Pro 5G are un consum eficient de energie. Bateria sa va rezista mai mult, chiar dacă alimentează două nuclee Cortex-A76 ce rulează la 2.4GHz, șase nuclee ARM CortexA55 ce rulează la 2.0GHz, dar și un procesor grafic ARM Mali-G57 MC2 ce rulează la 1068MHz. Așadar, POCO M4 Pro 5G asigură fluiditatea necesară pentru redarea oricărui tip de conținut video. De asemenea, telefonul are și elementele prezente pe toate flagship-urile, inclusiv conectivitatea viitorului asigurată de modemul 5G integrat* și suportul pentru 5G dual în standby, alături de tehnologia UFS 2.2 pentru viteze de scriere secvențială mai mari și capabilități de multitasking superioare.

Un plus de putere asigurat de încărcarea rapidă la 33W și de bateria masivă

POCO M4 Pro 5G este primul telefon inteligent din Seria M dotat cu tehnologia de încărcare rapidă la 33W. Este și cea mai rapidă încărcare disponibilă pe segmentul său. Telefonul vine cu un încărcător de 33W în cutie, iar alimentarea bateriei de 5000mAh până la 100% durează doar 59 de minute** – aproape jumătate din timpul necesar telefoanelor din generația precedentă. Un scurt exemplu ar fi acela că o încărcare de 10 minute le asigură utilizatorilor până la două ore*** de streaming video.

Un plus de putere asigurat de display-ul smart FHD+ și cele trei variante de culoare stylish

POCO M4 Pro 5G oferă toate elementele necesare unei experiențe de divertisment imersive și la capitolul ecran. Dotat atât cu o rată de răspuns la atingere de 240Hz, dar și cu o rată de refresh de 90Hz Dynamic Switch**** DotDisplay, telefonul asigură o fluiditate ce depășește toate așteptările. Cu gama de culori DCI-P3 și rezoluția FHD+, display-ul asigură redarea detaliată și clară a conținutului. În același timp, rata de refresh dinamică a lui POCO M4 Pro 5G se adaptează automat la tipul de conținut redat, ceea ce extinde durata de viață a bateriei. Videoclipurile rulează la 60fps, filmele la 25fps, în timp ce jocurile rulează atât la 60fps, cât și la 90fps. Display-ul, în combinație cu difuzoarele duale, transformă telefonul POCO M4 Pro 5G într-un adevărat cinematograf portabil. Iubitorii de jocuri primesc și mai mult. Motorul pe axa-X al dispozitivului POCO oferă experiențe haptice la atingere, precum vibrațiile din timpul jocurilor.

Telefoanele POCO din Seria M au adus un plus la nivel de design, iar POCO M4 Pro 5G marchează revenirea la semnătura POCO. Smartphone-ul cântărește doar 195g și are numai 8.75mm grosime. În plus, senzorul de amprentă lateral a fost reproiectat. De asemenea, telefonul este disponibil în trei variante de culoare stilate, cu finisaje mate: POCO Yellow, Power Black și Cool Blue.

Un plus de putere asigurat de camera de 50MP

Pentru a întregi tabloul premierelor, POCO M4 Pro 5G este primul telefon al Seriei M dotat cu o cameră principală de 50MP și cameră ultra-wide de 8MP. Nu lipsesc elementele creative ale soft-ului camerei, precum Night Mode, Kaleidoscope, Slow motion și Time-lapse video, cu ajutorul cărora orice filmare sau fotografie pot fi îmbunătățite pentru a obține imagini mai clare și peisaje uluitoare. Chiar și selfie-urile devin memorabile, datorită modului Panorama selfies disponibil pe camera frontală de 16MP. De asemenea, pentru a edita orice clip sau poză sunt disponibile mai multe filtre ce aduc un plus de stil.

POCO M4 Pro 5G va fi disponibil în trei variante de culoare: POCO Yellow, Power Black și Cool Blue, dar și în trei variante de stocare: 4GB+64GB, 6GB+128GB și 8GB+128GB (în Indonezia).

Disponibilitatea și prețurile din România vor fi anunțate în curând.

//Comunicat de presa primit pe mail-ul site-ului.