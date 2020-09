Zvonurile prezentarii sale oficiale exista de mai multe saptamani deja si acum Poco X3 NFC este oficial. Constructorul tocmai a prezentat toate caracteristicile. Pret, fisa tehnica, design, va spunem tot ce stim despre noul telefon Poco (sau Xiaomi ?).

Xiaomi a « recidivat » cu un nou model din gama mid range. Chiar daca nu are toate atuurile de partea sa, noul Poco X3 NFC constituie un model mult mai iefin decat Poco F2 Pro, predecesorul sau.

Echipat cu un Snapdragon 732G, acest telefon nu este cel mai puternic model al anului insa, cu toate acestea, este destul de reusit. Procesorul propune performante similare cu cele pe care le obtineam in urma cu putin timp, cu ajutorul Snapdragon 845. Are un ecran de 6,67 inchi in FHD+ si dispune de o viteza de refresh de 120 Hz. Chiar daca initial aceasta tehnologie era dedicata telefoanelor premium, din ce in ce mai multe telefone mid range beneficiaza de un rate refresh de 120 Hz. 120 Hz la un pret de 230 de euro este ceva nemaintalnit pana acum. Deoarece aceasta tehnologie consuma multa energie, Poco si-a echipat telefonul cu o baterie cu o capacitate de 5160 mAh ceea ce garanteaza o autonomie de doua zile. Camera foto principala este de 64mpx. Telefonul va fi disponibil in varianta de 64 GB RAM la 229 euro si in varianta de 128 GB la 269 euro incepand cu data de 10 septembrie.