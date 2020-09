Poco X3: Xiaomi isi va prezenta noul Pocophone pe data de 7 septembrie

Poco X3 soseste cu pasi repezi. Xiaomi isi va prezenta noul Pocophone luni, 7 septembrie. Constructorul chinez tocmai a lansat organizarea unei conferinte online. Conform primelor informatii dezvaluite de constructor, acest nou smartphone va fi alimentat de noul Snapdragon 732G, un procesor din gama mid range semnat de Qualcomm.

Xiaomi continua lansarea de smartphone-uri din catalogul Poco. Dupa Poco M2 Pro si Poco F2 Pro, urmeaza lansarea unui alt model, Poco X3. Prezentarea oficiala a acestui telefon din gama mid range este planificata pentru data de 7 septembrie 2020, la orele 14. Conferinta va fi transmisa in direct pe YouTube.

Primul smartphone cu un Snapdragon 732G

Intr-un comunicat publicat in parteneriat cu Qualcomm, Xiaomi a tinut sa precizeze faptul ca Poco X3 este primul smartphone care beneficiaza de un Snapdragon 732G. Colaborarea cu Qualcomm a permis constructorului sa creeze primul smartphone cu cel mai recent procesor, Snapdragon 732G. Cuplat la 6GB RAM, acest procesor permite sporirea performantelor cu pana la 15% spre deosebire de predecesorul sau, Snapdragon 730G. Acest procesor se aunta a fi unul ideal pentru pasionatii de gaming. De altfel, acest procesor este compatibil cu Snapdragon Elite Dragon. In plus, ne puteam astepta ca acest telefon sa fie propus la un excelent raport calitate/pret.