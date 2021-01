Masinile sunt o parte importanta a vietii oamenilor, cu o istorie intersanta si un viitor fascinant. Daca faci putina cercetare, vei descoperi o multime de informatii noi asupra subiectului, de la fapte istorice pana la legende urbane. Cu siguranta vei ramane uimit! Citeste articolul pentru a afla cateva lucruri inedite despre aceasta industrie.

6 lucruri ciudate despre autoturisme!

Chiar daca acum, probabil, esti preocupat sa te orietenzi asupra unor anvelope recomandate iarna, trebuie sa aloci cinci minute pentru a afla care sunt cele mai bizare lucruri despre masini.

Politia din Dubai are cea mai rapida masina de politie din lume

Flota de 14 supercaruri a Departamentului de Politie din Dubai include un Audi R8 si un Lamborghini Aventador. Cu toate acestea, cea mai rapida masina de politie din flota este Bugatti Veyron, cu o viteza maxima de 253 mile pe ora si vopsita in culorile oficiale ale departamentului (verde si alb). Daca vizitati zona, este posibil sa o vedeti parcata la Mall of the Emirates sau de-a lungul autostrazii de pe coasta Jumeirah Road.

Prima masina Porsche a fost electrica

In 1898, primul design auto al lui Ferdinand Porsche, in varsta de 22 de ani, a fost modelul vehiculului electric Egger-Lohner C.2 Phaeton, poreclit P1. Aceasta avea o autonomie de pana la 49 mile cu o singura incarcare, dar inginerul de 22 de ani a abandonat proiectul, iar masina a ramas neatinsa intr-o magazie din Austria pana in 2014. Un lucru este sigur: Porsche a parcurs un drum lung si plin de glorie.

Recordul mondial de eliminare si inlocuire a motorului unei masini este de 42 de secunde

La 21 noiembrie 1985, cinci britanici au scos si au inlocuit motorul unui Ford Escort in doar 42 de secunde. Cum au depasit acesti barbati recordul mondial Guinness? S-au antrenat timp de doua saptamani.

Uleiul de balena a fost folosit in unele transmisii auto pana in 1973

Trist, dar adevarat: industria auto a folosit uleiul de balena ca ingredient al fluidului pentru transmisii automate. Producatorii de automobile precum General Motors au continuat sa-l foloseasca din cel de-al doilea razboi mondial pana in 1973. In acel an, Congresul a adoptat legea privind speciile pe cale de disparitie, ajungand sa interzica utilizarea acestuia.

Honda Prelude a fost prima masina care a avut directie pe patru roti

In 1987, Honda a oferit o optiune mecanica de directie pe patru roti. Peste 80% dintre cumparatori au optat pentru aceasta varianta, dar Honda se astepta doar la 30%. Performanta Prelude a fost, de asemenea, surprinzatoare, intrucat a depasit jucatori consacrati, precum Porsche si Ferrari cu o viteza record de 65,5 mile pe ora.

Cea mai mare amenda la viteza din lume a fost de 1,000,000 de dolari

In 2010, politia elvetiana a tras pe dreapta un suedez si l-a amendat cu suma de USD 1,000,000, cea mai mare amenda pentru viteza inregistrata vreodata. Acesta conducea un Mercedes SLS AMG cu 290 km/h. Acelasi sofer a primit anterior o alta amenda de EUR 220,000. In Elvetia, amenzile pentru viteza se bazeaza pe venitul soferului si pe baza limitei de viteza depasita.

In concluzie, lumea autoturismelor este cu adevarat un subiect interesant si inedit, iar istoria, evolutia si de ce nu, viitorul tehnologic al acesteia, este demna de remarcat si discutat la o intalnire cu prietenii!

