După cum știți, PUBG, unul dintre cele mai populare jocuri din ultimii ani, și-a schimbat numele în PUBG: Battlegrounds în ultimele luni. Apoi a fost anunțat că jocul va fi un joc gratuit, iar de ieri, jocul este gratuit.

PUBG: Battlegrounds acum gratuit

De acum înainte, puteți descărca și juca jocul gratuit pe platformele PlayStation 4, Xbox One și PC . Deși jocul este gratuit, va introduce BATTLEGROUNDS Plus, o opțiune opțională de upgrade a contului premium care oferă jucătorilor acces la o varietate de funcții noi și exclusive în joc. În timp ce toți jucătorii vor începe cu Contul de bază, care oferă acces la majoritatea caracteristicilor jocului, pentru o taxă unică de 12,99 USD pot face upgrade la BATTLEGROUNDS Plus și au acces la:

Bonus 1.300 G-COIN

Survival Masters XP + creștere de 100% mai rapida.

Cariera – fila Medalii

Modul clasat

Funcție de potrivire personalizată

Obiecte din joc, inclusiv setul Captain Camouflage, care include o pălărie, mască de camuflaj și mănuși de camuflaj

Jucătorii care au cumpărat și au jucat PUBG: BATTLEGROUNDS înainte de a trece la F2P vor primi un joc numit PUBG – SPECIAL COMMEMORATIVE PACK care oferă o actualizare automată a contului la BATTLEGROUNDS Plus, set de skin Battle-Hardened, Shackle and Shanks Legacy Pan și Battle Hardened Legacy plăcuța de identificare.