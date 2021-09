Far Cry 3, considerat unul dintre cele mai de succes nume din lumea jocurilor, este gratuit pentru jucătorii de PC prin Ubisoft Connect.

Publicat și dezvoltat de Ubisoft, al treilea joc al popularului serial de jocuri Far Cry este, fără îndoială, unul dintre cele mai bune din serie. În ultimele ore, vești bune au venit de la Ubisoft .

Far Cry 3 gratuit

Ubisoft distribuie gratuit Far Cry 3 prin Ubisoft Connect până pe 11 septembrie. Dacă adăugați jocul în contul dvs. Ubisoft de pe aceasta pagină, versiunea pentru PC a jocului va fi complet a dvs. Dacă nu l-ați jucat, permiteți-mi să spun că îl recomand cu drag.

Far Cry 6, noul joc din seria Far Cry, va fi lansat pe 7 octombrie pe Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store și Ubisoft Store. Puteți urmări trailerul pentru Far Cry 3 de mai jos.