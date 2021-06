Posta romana reclamatii: Sesizari si contact

Posta romana reclamatii – Pana sa avem firme de curierat rapid cu servicii de calitate si preturi pentru toate buzunarele livrarile de colete, scrisori, pachete de toate tipurile erau facute prin Posta Romana. Aveai avantajul ca gaseai rapid un oficiu postal in orasul tau, in localitatea ta, mergeai acolo, erai ajutat pe loc sa completezi niste documente, se cantarea imediat ce aveai de trimis, semnai si plecai acasa linistit ca ai trimis celor dragi scrisoarea sau coletul.

La ora actuala Compania Nationala Posta Romana S.A este operatorul national de servicii postale, dar si de curierat mai nou, oferind serviciu universal pe tot teritoriul tarii. Cu o istorie foarte lunga, Posta Romana a fost fondata in 1862, are in prezent 41 de oficii judetene de posta, sapte centre regionale de tranzit in toata tara.

Pentru ca e vorba de Posta Romana nu ar trebui sa fie probleme, de vreme ce exista atat de multa experienta si un numar mare de angajati, oameni cu experienta care isi fac treaba excelent, nu? Realitatea e alta. De multe ori se mai pierd colete, coletele ajung deteriorate, intarzie prea mult, serviciile costa destul de mult, mai ai si taxe speciale pe care nu le-ai gasi la o firma de curierat rapid.

De ce ajungi sa ai nevoie de specialistii de la Posta romana reclamatii? Pentru ca nu ti-a ajuns coletul, scrisoarea, s-a deteriorat produsul din colet sau e defect, postasul nu te-a gasit si nici nu a lasat o notificare, coletul tau a ramas undeva „pe drum”, nu se stie unde, in vreun depozit, centru de tranzit. Pentru ca persoana careia i-ai trimit coletul prin Posta Romana nu l-a primit nici dupa o luna sau doua chiar, asta se intampla mai rar, dar se intampla.

In toate aceste situatii delicate esti indreptatit sa recurgi la Posta romana reclamatii. Desi te gandesti ca trimiti repede, relativ, si ieftin, simplu, plicuri, colete, pachete in toata tara si ai siguranta, lucrurile sunt mai „delicate” de atat. Paginile de discutii sunt pline de oameni nemultumiti si de probleme multiple legate de livrari si primiri. Asa ca singura modalitate de a afla ce s-a intamplat cu livrarile si expedierile este apelarea la Posta romana reclamatii.

Pasii de urmat pentru a discuta cu un reprezentant Posta romana reclamatii

Cea mai simpla rezolvare in situatia in care vrei detalii despre expeditia ta, despre coletele ce urmeaza sa le primesti este un apel la 0219393 sau 004021 9393 111, daca suni din afara tarii. Trebuie sa cunosti date despre livrari, despre colete, de unde au plecat, unde ajung, eventual sa ai numarul de inregistrare al trimiterii, toate documentele si chitantele emise de Posta Romana. Doar asa poti suni la aceste numere ale Centrului de Relatii Clienti Posta Romana si sa afli pe loc tot ce vrei sa stii despre colete, plicuri etc.

Daca ni se pare mai simplu sa facem o cerere/plangere on-line, putem sa trimitem un e-mail la suportclienti@posta-romana.ro. Dureaza ceva pana primesti raspuns de la Posta romana reclamatii dar vei afla pana la urma ce s-a intamplat cu livrarile tale.

Pe site-ul Postei Romane avem si formulare on-line pentru reclamatii, pentru suport clienti, reclamatii externe si interne. Aici completam toate campurile cu date personale si date despre colete si asteptam raspunsul. Primim confirmarea depunerii cererii/sesizarii on-line pe e-mail.

Sau mai simplu ar fi sa mergem in Oficiul Postal Express sau Oficiile Judetele de Posta. Le gasim imediat pe site-ul oficial, cautand dupa judet si accesand datele de contact, numere telefon, reprezentant si program.

E bine sa retinem ca apelurile la Relatii Clientin Posta Romana se vor prelua doar in intervalul 8-20 de luni pana vineri, si 9-13 sambata.