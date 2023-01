Potrivit World Population Review, India a depășit China pentru a deveni cea mai populată țară din lume. Decalajul populației dintre cele două țări este de așteptat să crească în continuare în următorii ani.

Pentru prima dată în mulți ani, China a pierdut primul loc în lista țărilor cu cea mai mare populație. Potrivit World Population Review (WPR), populația Indiei a ajuns la 1,417 miliarde de oameni până la sfârșitul anului 2022. Acest număr este cu 5 milioane mai mult decât populația raportată a Chinei de 1,412 miliarde.

Conform datelor WPR din 18 ianuarie, populația Indiei a crescut și mai mult, ajungând la 1,423 miliarde. În China, populația a scăzut pentru prima dată în 60 de ani. Potrivit datelor Oficiului de Stat de Statistică al Chinei, populația țării a scăzut cu 850.000 pentru prima dată din anii 1960 .

Experții sunt de părere că India, cu jumătate din populația sa sub 30 de ani, va fi economia majoră cu cea mai rapidă creștere din lume în următorii ani. Țara are nevoie urgent să creeze locuri de muncă pentru milioanele de oameni care intră pe piața muncii în fiecare an.

Țările cu cea mai mare creștere a populației

populația Indiei a depășit populația Chinei

Organizația Națiunilor Unite prezice că decalajul populației dintre India și China va crește și mai mult în următorii ani. Până în 2050, populația Indiei ar putea ajunge la 1,688 miliarde, în timp ce populația Chinei poate fi înregistrată la 1,317 miliarde .

ONU estimează că mai mult de jumătate din creșterea estimată a populației globale între 2022 și 2050 va fi concentrată în doar opt țări. Cea mai mare creștere este așteptată în Congo, Egipt, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filipine și Tanzania.

[SURSA]